Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, è da sempre in prima linea nella lotta al cybercrime, L’azienda si impegna quotidianamente per supportare attivamente le istituzioni e le Forze dell’Ordine di tutto il mondo, sia da un punto di vista tecnico che formativo, per fermare le minacce alla sicurezza, oggi in grado di creare vere e proprie catastrofi che non si limitano al solo mondo informatico. Attualmente Trend Micro collabora con l’Interpol e l’FBI, oltre agli altri principali bureau di un gran numero di Paesi. In Italia l’azienda è attiva nel condividere proattivamente le proprie ricerche e informazioni con le istituzioni.

In quest’ottica, Trend Micro chiama a raccolta gli esperti il giorno 23 aprile e presenta “Le nuove sfide della cybersecurity nei giorni della pandemia”, una tavola rotonda che coinvolge importanti rappresentanti delle istituzioni, per discutere dello stato dell’arte della cybersecurity in Italia e dell’importanza di dare vita a un vero e proprio ecosistema nazionale di risposta alle minacce cyber, che continuano a imperversare. Secondo l’ultimo report Trend Micro, l’Italia nel 2020 risulta infatti il quinto Paese nel mondo più colpito dai macro malware (primo in Europa), il settimo per attacchi malware e l’undicesimo per attacchi ransomware.

“Le nuove sfide della cybersecurity nei giorni della pandemia”

23 aprile ore 10:30

L’emergenza sanitaria e sociale causata dal COVID-19 ha imposto al Mondo un inesorabile sviluppo dei processi di trasformazione digitale.

La sfida dei nostri giorni è diventata supportare la società civile, le imprese e la PA nel rapido percorso di digitalizzazione e innovazione imposto dalla pandemia, preservandone i valori fondamentali di resilienza e di protezione delle persone, dei dati, della compliance.

Come è cambiato lo scenario delle minacce cibernetiche e quali misure per garantire la resilienza e la sicurezza nei giorni dell’accelerazione tecnologica e digitale imposta dal COVID-19?

Quale ruolo per l’educazione e la formazione digitale di imprese, PA e cittadini?

Come riuscire a mettere e la cybersecurity al centro del percorso di evoluzione tecnologica e digitale del Paese?

Alla Tavola Rotonda sulla cybersecurity parteciperanno:

Sabrina Baggioni – 5G Program Director and Head of Business Products & Corporate Marketing, Vodafone Italia

Roberto Baldoni – Vicedirettore Generale, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

Vincenzo Bruno Bossio – Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati

Nunzia Ciardi – Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Gastone Nencini – Country Manager, Trend Micro Italia

Ezio Ricca – Associate Partner Security, Reply

Angelo Tofalo – Commissione Difesa, Camera dei Deputati

Modera Lavinia Spingardi, Sky TG24