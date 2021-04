Rubrik e NetApp annunciano l’estensione della loro partnership con l’obiettivo di offrire una maggiore integrazione tra prodotti ai clienti e partner.

Con questa collaborazione che vede la piattaforma di cloud data management di Rubrik entrare nell’offerta globale (GPL) di NetApp, le due aziende semplificheranno la transizione dei clienti verso il cloud e forniranno protezione moderna dei dati, sicurezza, compliance e governance insieme allo storage per dati ad alta densità ed efficiente in termini di costi.

Con Rubrik e NetApp più facile migrare sul cloud

Rubrik si concentra da sempre nella fornitura di prodotti per la gestione dei dati nel cloud. Ora, in abbinamento alla strategia hybrid cloud di NetApp, l’estensione di questa partnership faciliterà la migrazione dei dati da on-premise sul cloud e la mobilità multi-cloud per facilitarne il recupero, indipendentemente da dove sono archiviati i dati.

Insieme, NetApp e Rubrik allevieranno la complessità della gestione dei dati offrendo un set comune di strumenti di gestione dei dati attraverso un unico data fabric.

Partnership fondamentale anche per i partner di entrambe



La crescita delle due società continuerà nel prossimo anno fiscale con NetApp che avrà la possibilità di commercializzare i prodotti Rubrik, Rubrik Go Business Edition e Rubrik Go Foundation Edition. Si tratta di una partnership fondamentale anche per i partner di entrambe le aziende, che permette ai partner Rubrik di entrare più facilmente in contatto con l’ampio ecosistema di partner NetApp, andando a creare soluzioni potenzialmente più estese e nuove possibilità per il futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Wendy Bahr, Chief Commercial Officer di Rubrik: «Questa partnership rappresenta una svolta per i nostri partner e clienti, perché ci offre la possibilità di portare la moderna data protection di Rubrik ai sistemi, software e soluzioni di servizi cloud leader del settore. Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con NetApp e non vediamo l’ora di scoprire le future innovazioni che realizzeremo insieme».

La combinazione di Rubrik Cloud Data Management insieme al software NetApp ONTAP offre un maggiore consolidamento, una più profonda integrazione del cloud e una disponibilità continua dei dati per una superiore semplicità, efficienza e protezione delle applicazioni aziendali critiche.

Secondo Kim Stevenson, senior vice president e general manager di NetApp: «I nostri clienti stanno vivendo una rapida accelerazione verso una trasformazione digitale data-driven e implementazioni di soluzioni ibride multi-cloud mirate all’innovazione. Rubrik e NetApp insieme stanno fornendo soluzioni di data management per la digital transformation in un mondo ibrido multi-cloud».