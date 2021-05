Dr. Schär, azienda pioniera nei prodotti gluten free, ha scelto Salesforce per il suo percorso di trasformazione digitale volto all’adozione di soluzioni innovative utili a una moderna gestione dei clienti e delle azioni di marketing.

Si tratta di una trasformazione digitale all’insegna dell’omnicanalità, che ruota attorno alla capacità di migliorare la relazione con i clienti, offrendo a chi si rivolge al marchio Schär un’esperienza unica e integrata su tutti i canali di contatto.

Per i clienti Dr. Schär un’esperienza del tutto personalizzata

Dr. Schär sfrutterà le soluzioni di machine learning e data analytics di Salesforce Marketing Cloud per gestire l’utilizzo del dato a ogni livello: dalla profilazione e segmentazione dei contatti fino all’orchestrazione dei canali di comunicazione con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ad hoc.

Questo è reso possibile grazie all’utilizzo di journey interattivi, messaggi tempestivi, personalizzati e coerenti con la conoscenza e le preferenze espresse dai consumatori.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le attività di comunicazione, profilazione e segmentazione dei contatti, grazie alle informazioni estratte dai dati raccolti in modo più semplice e diretto. Ciò consente a Dr. Schär di offrire ai propri clienti un’esperienza coerente, empatica e su misura su larga scala grazie ad azioni di marketing automatizzate e personalizzate in maniera intelligente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Eva Adina Maria Mengoli, Area Vice President di Salesforce Italia: «Siamo molto felici e orgogliosi che un’eccellenza italiana come Dr. Schär riconosca a Salesforce questo ruolo di Digital Advisor per la Digital Transformation. Negli anni abbiamo sviluppato una piattaforma CRM completa che monitora e integra tutte le interazioni che un’azienda ha con i suoi clienti. Siamo certi che la nostra piattaforma Customer 360 possa gestire al meglio anche le peculiarità di una realtà così unica nel suo settore».

Per Francesco Cibò, Director of Brand Marketing & Communication di Dr. Schär: «La costruzione di una marca forte a livello creativo, culturale e d’innovazione parte dalla prossimità, dalla nostra capacità di ascolto del consumatore e di analisi del contesto. È per questo che siamo felici di poter collaborare con un’azienda globale come Salesforce che crediamo possa aiutarci a essere ancora più vicini al nostro pubblico, più efficaci e data driven».