ServiceNow, azienda attiva nei workflow digitali, presenta le ultime importanti novità a Knowledge 2021, il principale evento mondiale dedicato a clienti, partner e alla comunità di sviluppatori e che quest’anno si svolge online dall’11 al 20 maggio, con oltre 40.000 utenti registrati.

L’evento è stato inaugurato dai keynote del CEO Bill McDermott e di altri executive, tema principale il potere della Now Platform e le sue capacità innovative in grado di “make the world of work, work better for people”.

“ServiceNow è l’azienda strategica per la digital transformation”. Ha affermato Bill Mc Dermott, Presidente e CEO della società. “Ci troviamo all’epicentro della workflow revolution e permettiamo alle aziende di tutto il mondo di creare il business digitale del 21° secolo, in grado di abilitare una grande esperienza per tutte le persone. Stiamo vincendo la più grande sfida relativa ai workflow di tutti i tempi, supportando le vaccinazioni e aiutando i dipendenti a ritornare presso i luoghi di lavoro in maniera sicura. In ogni mercato, la Now Platform propone workflow che rendono il lavoro e la vita migliore”.

A Knowledge 2021, ServiceNow ha annunciato nuove soluzioni, innovazioni e iniziative strategiche per migliorare il potere di trasformazione dei workflow digitali e risolvere alcune delle più grandi sfide che le aziende e la società devono affrontare oggi e nel futuro, tra cui:

Nuove soluzioni per il manufacturing e la sanità

Operational Technology Management, permette alle aziende di rendere le operazioni più efficienti e sicure, migliorando l’esperienza dei dipendenti

Healthcare and Life Sciences Service Management, mette in comunicazione i team sanitari e semplifica il modo in cui le persone interagiscono con i fornitori di servizi, le organizzazioni farmaceutiche o i provider di dispositivi medici, per migliorare l’esperienza del paziente

Supporto alle vaccinazioni in tutto il mondo

Vaccine Administration Management (VAM). Grazie a nuove capacità migliora la programmazione e la gestione dell’inventario per rendere i vaccini anti COVID-19 più accessibili, soprattutto per le persone che non hanno accesso a Internet, eliminando gli ostacoli chiave alla distribuzione

ServiceNow supporta la fornitura di milioni di vaccinazioni anti COVID-19 in tutto il mondo, incluso lo Stato del Nord Reno-Westfalia in Germania, che ha potuto registrare 120.000 persone per la vaccinazione entro poche ore dall’implementazione

Ritorno sicuro sul luogo di lavoro

Le soluzioni Workplace Service Delivery e Safe Workplace Suite introducono nuove caratteristiche che supportano le aziende nel favorire un ritorno sicuro dei dipendenti sui luoghi di lavoro e a muoversi nella nuova era del lavoro. È incluso anche un nuovo strumento di pianificazione che aiuta le organizzazioni a evitare assembramenti sui luoghi di lavoro

Le aziende che utilizzano la Safe Workplace Suite di ServiceNow sono cresciute del 42% dall’inizio dell’anno

Creazione di applicazioni cloud-native attraverso workflow insight-driven e action-oriented

L’acquisizione di Lightstep combina l’osservabilità di nuova generazione con la piattaforma di workflow digitali leader a livello mondiale. Grazie a Lightstep, azienda emergente nel monitoraggio e nell’osservabilità delle applicazioni di prossima generazione, ServiceNow aiuterà gli sviluppatori a creare, distribuire, eseguire e monitorare applicazioni cloud-native all’avanguardia attraverso workflow insight-driven e action-oriented