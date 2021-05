ServiceNow, azienda operante nei flussi di lavoro digitali, annuncia l’acquisizione di Lightstep, piattaforma di osservabilità di “next-generation”.

Con Lightstep, ServiceNow consoliderà e velocizzerà la sua scalata nel mondo delle piattaforme aziendali per le imprese digitali. L’azienda è già un punto di riferimento nel mercato di gestione dei servizi e delle operazioni IT e dei flussi di lavoro digitali.

Con l’acquisizione di Lightstep, realtà emergente nell’ambito del monitoraggio e dell’osservabilità delle applicazioni next-generation, ServiceNow aiuterà gli ingegneri DevOps a creare, distribuire, eseguire e monitorare applicazioni cloud-native all’avanguardia. Insieme, le due realtà, espanderanno i benefici dati dall’osservabilità attraverso flussi di lavoro digitali che convertono le informazioni in tempo reale in azioni su tutte le tecnologie, le persone e i processi necessari al funzionamento del business digitale.

In un mondo basato su tecnologie cloud e DevOps, i software che alimentano oggi le aziende, sono sempre più complessi. Tuttavia, le aziende dovrebbero accelerare i processi di innovazione senza sacrificare l’affidabilità e le prestazioni. La combinazione di ServiceNow e Lightstep fornirà informazioni operative approfondite in modo che le aziende possano utilizzare in modo più efficace la vasta scelta di tecnologie moderne a disposizione.

Lightstep analizza le metriche a livello di sistema e traccia i dati in tempo reale per comprendere la causa e gli effetti delle modifiche alle prestazioni, all’affidabilità e alla velocità di sviluppo delle applicazioni. La nuova piattaforma coordina la risposta tecnica a quella del team, collegando le intuizioni alle azioni necessarie per guidare la trasformazione digitale. I clienti saranno in grado di monitorare e rispondere più facilmente ai segnali e agli indicatori di criticità del software sfruttando le funzionalità di Lightstep, per le soluzioni per il flusso di lavoro IT, e di ServiceNow per intrecciare elementi disparati in un tessuto digitale senza soluzione di continuità. Tutto ciò offre alle aziende la sicurezza e la chiarezza necessarie a promuovere un’innovazione più rapida e conseguire risultati migliori nell’intera esperienza digitale.

“Le società stanno scommettendo sul passaggio al digitale per prosperare nel ventunesimo secolo, ma è un transizione che spesso è difficile da affrontare”, afferma Pablo Stern, SVP & GM, IT Workflow Products, ServiceNow. “Con Lightstep, Servicenow trasformerà il modo in cui le soluzioni software vengono fornite ai clienti. Questo renderà più facile e veloce la fase di innovazione dei clienti. Ora saranno in grado di creare e utilizzare il loro software più velocemente, come mai prima d’ora e di affrontare con sicurezza la nuova era del lavoro”.

La piattaforma Lightstep provvede a unificare osservabilità e visibilità a livello di sistema e insight integrati tra metriche, tracce distribuite e log. Tutto ciò è utile alle organizzazioni che intendono accelerare sullo sviluppo dei software senza compromettere la qualità e promuovere un’innovazione più rapida attraverso l’intera esperienza digitale del cliente.

“Oggi, l’osservabilità avvantaggia principalmente i team DevOps che creano e gestiscono app mission-critical”, afferma Ben Sigelman, CEO e co-founder di Lightstep. ”Abbiamo sempre creduto che il valore dell’osservabilità dovrebbe essere esteso a tutte le imprese, donando a tutti i team coinvolti nelle moderne attività digitali, una maggiore chiarezza e sicurezza. Unendoci a ServiceNow, saremo in grado di raggiungere questo traguardo insieme ai nostri clienti e aiuteremo a trasformare il mondo del lavoro in questo processo e non potremmo esserne più entusiasti”.