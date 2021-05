TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, ha annunciato l’agenda di TIBCO Analytics Forum (TAF) 2021, un’esperienza interattiva e totalmente digitale della durata di due giorni.

L’evento avrà luogo i prossimi 25 e 26 maggio e si focalizzerà sulle ultime innovazioni in tema di data management, visual analytics, data science e streaming analytics in settori di mercato quali l’energia, la sanità, l’industria manifatturiera, i beni di consumo e i trasporti.

TIBCO Analytics Forum 2021: un parterre di ospiti di primissimo livello

Leader aziendali e analisti, data scientist, sviluppatori, partner e clienti racconteranno come affrontano le sfide digitali di oggi e sarà anche l’occasione per ascoltare speaker di alto profilo, leader nel mercato delle analytics quali:

Hamid Mehdizadeh, director of digital manufacturing intelligence, Pfizer: Hamid è a capo dell’iniziativa Digital Manufacturing Intelligence di Pfizer, volta a trasformare i dati di processo della produzione in insight e informazioni ricche di valore, che ha consentito a Pfizer Global Supply (PGS) di diventare un’organizzazione guidata dall’Intelligenza Artificiale (AI). Hamid ha sviluppato la visione e la strategia Digital Manufacturing Intelligence dell’azienda per consentire deployment AI/ML scalabili e accelerati.

Ben Schneiderman, sei volte insignito del dottorato onorario e professore universitario emeritus-distinguished del Dipartimento di Computer Science, nonché founding director del Laboratorio di Interazione Uomo-Computer presso l’Università del Maryland: Ben è un leader nella visualizzazione delle informazioni e ha offerto contributi rivoluzionari nell’interazione uomo-computer e nell’AI incentrata sull’uomo. Il progenitore di TIBCO Spotfire è stato sviluppato basandosi sulla ricerca sulla visualizzazione delle informazioni del fondatore di Spotfire, Christopher Ahlberg, presso il Laboratorio di Interazione Uomo-Computer guidato da Ben.

Ahmer Srivastava, director, memory product solutions for analytics and software applications, Western Digital: Ahmer dà il suo impulso alle iniziative strategiche dedicate alle soluzioni di big data analytics, visual analytics e predictive analytics per i team di progetto e produzione Western Digital dei prodotti basati su flash NAND.

I partecipanti potranno anche ascoltare clienti come Birchcliff Energy e Biota Technology. Gli executive TIBCO, tra i quali Matt Quinn, executive vice president per i prodotti e la tecnologia; Fred Studer, chief marketing officer e Michael O’Connell, chief analytics officer, condurranno discussioni con clienti, sponsor ed esperti di mercato per scoprire i trend più importanti, nonché esplorare l’uso quotidiano dei dati e delle analytics come strumenti per spingere l’innovazione sostenibile nel business.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michael O’Connell, chief analytics officer di TIBCO: «Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un’incredibile evoluzione dei dati e delle analytics, che sono diventati sempre più fondamentali per le strategie, le tattiche e le operazioni di business. Si tratta di strumenti essenziali per aiutare i clienti a dar forma alla consumer experience moderna, gestendo la loro produzione globale, l’industria e le supply chain. Nell’evento di quest’anno ascolteremo alcuni dei nostri clienti più innovativi in tema di analytics e data management, che stanno integrando sorgenti dati disparate e applicando le tecnologie di data science e visual analytics per produrre insight che avvantaggino il business in modo significativo. Se qualcosa abbiamo appreso dal 2020, è che la sola verità autorevole deriva dai dati e dalle analytics».

Un evento ideale per business analyst, data steward e data scientist

Gli approfondimenti su Spotfire analytics e sulla formazione di prodotto, oltre che la sempre popolare Spotfire Hackaton, saranno presenti anche in questa edizione. TAF è la piattaforma perfetta per gli utenti che vogliano accrescere la propria conoscenza sulle Spotfire analytics e sul portfolio TIBCO Connected Intelligence.

L’evento virtuale è ideale per business analyst, data steward e data scientist che vogliano gestire ed esplorare meglio i dati, sviluppare insight e implementare analytics pipeline in operazioni in tempo reale.