Cromaplast ha scelto la tecnologia di SAP Business One. La società inizia la propria attività nel 1967 come terzista per la cromatura di articoli per il settore sanitario e per lo stampaggio nel settore elettrodomestici. Alla fine degli anni ’90, Cromaplast apre le porte al settore automotive con lo stampaggio delle materie plastiche e la cromatura delle stesse, arrivando ben presto a farsi conoscere in tutta Europa. La crescita del business porta l’azienda a realizzare negli anni 2004 nuove linee di cromatura e a investire in importanti macchinari per lo stampaggio tanto che, con l’espansione dell’attività, Cromaplast ha raddoppiato il suo fatturato tra il 2010 e il 2020, arrivando ad esportare oltre il 95% della produzione.

Oggi l’azienda, che impiega circa 200 persone su una superficie coperta di 30.000 metri quadrati a Valdagno (VI), continua il suo percorso di sviluppo, co-design, costruzione di stampi a iniezione e industrializzazione del prodotto con un forte impegno verso la sostenibilità, stimolando una cultura del risparmio energetico, delle materie prime e del loro massimo uso e riuso consentito dalla tecnologia, con innovative stazioni di recupero. L’animo green di Cromaplast si esprime anche nell’adozione di un depuratore interno che non permette all’acqua utilizzata di uscire dal settore produttivo prima di essere depurata e filtrata, al pari Cromaplast sta completando un lungo percorso di ricerca e sviluppo di un nuovo processo di cromatura che elimina l’utilizzo del cromo esavalente, il cui uso dovrebbe essere definitivamente bandito dall’Unione Europea a partire dal 2023.

La tecnologia SAP Business One a sostegno della crescita di Cromaplast

Per sostenere il suo percorso di crescita e di internazionalizzazione, l’azienda aveva bisogno di gestire i dati e le informazioni in modo integrato, completo ed efficace, in un’ottica di reale business intelligence, e di adottare una soluzione che supportasse la gestione di processi specifici della produzione e garantisse una maggiore governance della stessa anche attraverso soluzioni personalizzate e verticali.

La scelta è ricaduta su SAP Business One, la soluzione per le piccole aziende di SAP che permette di gestire l’intera organizzazione – contabilità e dati finanziari, acquisti, inventario, vendite e relazioni con i clienti, rapporti e analisi – e su LPOne di InnoTech, una soluzione complementare per la gestione della produzione discreta, che ne traccia i processi, evidenziando valori e sprechi, ed integra automaticamente i dati in SAP Business One.

“L’integrazione di informazioni che ci ha garantito SAP Business One non solo limitata nell’area amministrativa ma anche tra produzione, logistica e controllo qualità è diventato un valore insostituibile per le nostre attività perché permette di avere un dettaglio delle informazioni molto più profondo e preciso. Anche dal punto di vista organizzativo i riscontri sono positivi”, ha dichiarato Matteo Fusari, CFO, Cromaplast “Inoltre, lo standard offerto dalla tecnologia SAP ci permette di dialogare in modo corretto con i nostri clienti nell’interscambio dei dati, anche a livello internazionale”.

SAP Business One sta guidando l’azienda verso un modello di lavoro che migliora l’organizzazione, offrendo una forte automatizzazione dei processi aziendali e uno standard operativo utile sia per un rapido reperimento delle informazioni sia per la gestione delle risorse. Il gestionale SAP permette di ottenere un valore sostanziale e univoco del dato, che viene analizzato nel sistema di business intelligence e restituito all’utente per rispondere in tempi rapidi alle domande del mercato. In questo modo, Cromaplast ottiene anche un maggiore controllo sui costi e una miglior velocità nell’analisi e interpretazione dei dati, anche di quelli integrati con la produzione, per una gestione strategica e olistica delle sue attività, con ricadute positive in ultima analisi sulla soddisfazione dei suoi clienti.

“Abbiamo ottenuto una maggiore capacità di analisi dei nostri dati produttivi ed insieme ad InformEtica stiamo tracciando gli obiettivi per i prossimi anni, pianificando gli sviluppi futuri, come la creazione di uno standard per la gestione delle anagrafiche, per sfruttare ancora più a fondo SAP Business One”, ha aggiunto Matteo Tedesco, IT Manager, Cromaplast.

Cromaplast ha scelto InformEtica Consulting quale partner nel suo percorso di implementazione tecnologica ed efficientamento dei business process. Infatti, l’azienda di Valdagno ha un management determinato a migliorare l’innovazione di tutta la struttura aziendale in un’ottica di sostenibilità e InformEtica Consulting ha raccolto la sfida con entusiasmo. “Cromaplast ha scelto una soluzione come SAP Business One per migliorare i processi aziendali; InformEtica Consulting li sta accompagnando come partner tecnologico in questo percorso d’innovazione”, ha precisato Andrea Marchi, CCO, InformEtica Consulting Srl.

“Aziende come Cromaplast confermano l’eccellenza del nostro made in Italy in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di poter accompagnare Cromaplast nel suo percorso di sviluppo sostenibile e di innovazione grazie a SAP Business One che si è dimostrato un elemento indispensabile per soddisfare le nuove esigenze del cliente, sia rispetto all’importante crescita aziendale che sta affrontando in questi anni sia per il supporto che sta offrendo nel percorso di internazionalizzazione e di approccio verso nuovi mercati”, ha dichiarato Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale SAP Italia e Grecia.