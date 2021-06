Il Gruppo Lutech, azienda attiva in Italia nel mercato IT, ha completato la fusione di BeeToBit, società di servizi specialistici Cloud acquisita lo scorso settembre. Con la conclusione dell’iter formale, il Gruppo Lutech annuncia la conferma di tutto il management e la volontà di acquisire al più presto nuove competenze destinate alla sede di Cagliari.

BeeToBit è un fornitore di tecnologia specializzato nella progettazione, creazione e manutenzione di infrastrutture It basate su ambienti cloud AWS. La giovane azienda sarda ha già all’attivo molti contratti di fornitura presso clienti che operano su diversi mercati, dal biomedicale, ai media e alle Pubbliche Amministrazioni e conta ben tre livelli di certificazione su AWS: Well-Architected Partner, Public Sector Partner e Solution Provider.

Grazie all’expertise maturata, BeeToBit si configura come uno dei partner italiani più competenti nello sviluppo di piattaforme cloud di tipo SaaS, PaaS e IaaS. Alcuni dei progetti realizzati da BeeToBit si collocano nel contesto delle Smart Cities, come ad esempio lo sviluppo del portale per la pubblicazione in tempo reale dei risultati elettorali per la città di Cagliari, che ha ricevuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale.

“La fusione di una realtà giovane e dinamica come BeeToBit – afferma Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech – si inserisce perfettamente nel piano di crescita del Gruppo Lutech e rappresenta una grande opportunità per ampliare le competenze e il raggio di azione del Gruppo nell’ambito dei Managed Services su ambienti AWS. Al completamento formale della fusione segue la conferma di tutto il management e un preciso piano di reclutamento di giovani risorse specializzate per la sede operativa di Cagliari”.

L’operazione finanziaria e la costituzione di un team dedicato alla Cloud Journey confermano la volontà del Gruppo Lutech di acquisire competenze e referenze su ambienti e piattaforme che stanno registrando i più alti tassi di crescita sul mercato italiano.

In uno scenario che pone i Managed Services ai primi posti tra le richieste dei clienti e che si muove sempre più velocemente verso la definizione di progetti hybrid e multi cloud, risulta fortemente strategico per il Gruppo Lutech fornire ai propri clienti di ogni settore e dimensione la migliore offerta per queste piattaforme. I giovani specialisti di BeeToBit garantiscono al Gruppo Lutech capacità progettuali e di sviluppo moderne e il livello di conoscenza più aggiornato possibile su ambienti complessi e in continua evoluzione come Amazon AWS.

“L’accordo di fusione completato tra BeeToBit e il Gruppo Lutech – dichiara Giuseppe Musu, cofounder di BeeToBit e Public Cloud Business Development Director del Gruppo Lutech – permette alle nostre risorse di entrare a far parte di uno dei system integrator più importanti e strutturati del mercato italiano, garantendo il raggiungimento di un nuovo livello di riconoscimento delle nostre competenze e della nostra professionalità. Insieme contribuiremo al completamento dei percorsi di digital transformation delle aziende italiane con la realizzazione di nuovi progetti sulle piattaforme cloud più abilitanti al business”.

Tra le prime attività prese in carico dal team di BeeToBit, sono da ricordare alcuni progetti di conversione, totale o parziale, ad ambienti cloud AWS di specifiche soluzioni già presenti nel portfolio di offerta del Gruppo Lutech.