Il Gruppo Lutech, azienda leader in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, consolida la partnership con Tableau, riferimento mondiale tra le soluzioni di business intelligence che aiutano le persone a riconoscere e capire i dati, con l’obiettivo di accrescere il proprio portfolio di competenze e soluzioni per una gestione end-to-end delle informazioni aziendali.

Successiva all’acquisizione di ICTeam da parte del Gruppo Lutech nel 2018, la partnership con Tableau dimostra l’attenzione che il gruppo riserva ai progetti di data intelligence finalizzati alla raccolta, all’elaborazione e alla comprensione dei dati grezzi generati dalle piattaforme applicative delle aziende clienti.

In un mondo data driven, in cui il valore di business del dato non è più in discussione, l’esigenza primaria dei clienti è di avere a disposizione validi strumenti in grado di raccogliere e filtrare solo i dati effettivamente rilevanti e, soprattutto, interpretarli nella modalità più utile a ogni singolo dipartimento.

In questo contesto, la ben nota piattaforma applicativa Tableau si aggiunge al ventaglio di soluzioni proposte dal Data Intelligence Squad, il team trasversale di specialisti del dato del Gruppo Lutech. Entrambe acquisite da Salesforce, Tableau e Mulesoft, inoltre, arricchiscono l’offerta per la gestione di clienti e degli stakeholder aziendali proposta dalla practice Digital Customer Engagement che ora rappresenta la miglior sintesi delle competenze nel customer management.

“Il consolidamento della partnership con Tableau – afferma Stefano Ghezzi, Head of Data Intelligence Squad del Gruppo Lutech –, rappresenta un segnale molto chiaro al mercato e intende confermare il Gruppo Lutech come miglior partner di sviluppo e integrazione di soluzioni per l’analisi razionale del dato. Con il completamento di un percorso di formazione di alto livello, i nostri specialisti sono ora in grado di aiutare le aziende clienti a ottenere le migliori indicazioni di business dai dati generati dalle loro properties digitali”.

I progetti già avviati dal Gruppo Lutech in partnership con Tableau, descrivono un approccio end-to-end che parte con un preciso processo di advisoring finalizzato a individuare le diverse sorgenti del dato, selezionando i segmenti più utili alla definizione immediata delle azioni di business più opportune.

Alla fase di analisi segue il processo di implementazione e integrazione delle soluzioni applicative più indicate a supportare e migliorare i processi decisionali. Tra queste, Tableau dimostra tutta la sua eccellenza nella fase di matching dei dati e di data visualization presentando una visione olistica, completa e utile per ogni singola entità aziendale.

La data intelligence, infine, non si esaurisce all’interno di un contesto retail, ma si rivela fondamentale in tutti i processi aziendali, in qualsiasi mercato. Dal sales&marketing al controllo dei cicli di produzione, dal customer engagement all’ottimizzazione dei processi aziendali, l’offerta integrata costruita su misura delle esigenze del cliente dalla Data Intelligence Squad del Gruppo Lutech, garantisce la riduzione dei costi e dei rischi, individua e supera i limiti dei processi aziendali, migliora la customer experience nei confronti di tutti gli stakeholder e permette di anticipare i trend di mercato e il forecast delle vendite.