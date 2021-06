Con Managed Nextcloud, IONOS ora offre una nuova soluzione di cloud storage professionale adatta alle piccole imprese, alle agenzie e ai liberi professionisti.

Managed Nextcloud è uno strumento pensato per facilitare il lavoro in team; permette di modificare, gestire e archiviare file in modo flessibile, ed è conforme alle severe norme europee sulla privacy e sulla protezione dei dati.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Achim Weiss, CEO di IONOS: «Per le aziende è importante avere il controllo dei propri dati quando si collabora online, e poter adattare l’ambiente di lavoro rapidamente e in base alle proprie esigenze. Con Managed Nextcloud, offriamo ai nostri clienti un cloud storage individuale che soddisfa questi requisiti».

Managed Nextcloud, collaborazione e amministrazione senza sforzi

Managed Nextcloud facilita la collaborazione con colleghi e partner commerciali attraverso l’uso di una piattaforma centrale. Gli aggiornamenti, il funzionamento e la sicurezza della piattaforma vengono gestiti interamente dai nostri esperti.

I file vengono sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi e sono sempre accessibili agli utenti. È possibile rendere pubblici o privati i documenti, i file e le cartelle, favorendo la collaborazione con il proprio team. Inoltre le aziende possono individuare facilmente il proprio cloud storage con un URL personale o integrando il proprio logo aziendale.

Espandibile in base alle esigenze

Managed Nextcloud offre molte opzioni di personalizzazione attraverso l’app store open source integrato. Le applicazioni e le estensioni includono: calendario per il team, rubriche, posta elettronica, editor di documenti, Kanban Board e tanto altro. Inoltre, l’app Talk integrata consente di effettuare riunioni online, videoconferenze e condivisione dello schermo direttamente nel proprio cloud. Tutte le app e le estensioni funzionano direttamente attraverso lo spazio web, tutti i dati, le conversazioni e i contenuti rimangono sicuri e riservati.

Controllo e piena protezione dei dati

Managed Nextcloud soddisfa i più alti standard di sicurezza previsti dalle severe leggi europee sulla protezione dei dati. I dati vengono memorizzati esclusivamente in data center situati in Europa. Le autorizzazioni di accesso possono essere definite individualmente e le attività possono essere tracciate e registrate secondo le linee guida vigenti, facilitando le attività di reporting e auditing. Oltre ai client desktop per Windows, Mac e Linux, sono disponibili applicazioni per i dispositivi mobili compatibili con tutte le principali piattaforme.

1 TB di spazio di archiviazione in omaggio per 3 mesi

Il pacchetto “Managed Nextcloud 1.000 GB” offre 1 TB di spazio di archiviazione ed è consigliato fino a 15 utenti. I primi 3 mesi sono in omaggio, dopodiché il pacchetto costa 9 euro al mese IVA esclusa.

Il pacchetto “Managed Nextcloud 10.000 GB” è il pacchetto più grande, costa 45 euro IVA esclusa al mese ed è consigliato fino ad un massimo di 100 utenti.

Tutte le tariffe e ulteriori informazioni su Managed Nextcloud si trovano QUI.