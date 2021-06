Fortinet annuncia l’implementazione di due nuove offerte per semplificare le Network Operations e migliorare la gestione della rete AIOps con FortiMonitor e FortiAIOps.

Fortinet estende ora il monitoraggio della rete oltre il Fortinet Security Fabric alle infrastrutture di rete di terze parti, alle applicazioni e ai cloud, fornendo Digital Experience Monitoring (DEM) completa con FortiMonitor.

FortiAIOps sfrutta l’intelligenza artificiale e i modelli di Machine Learning (ML) per ridurre l’analisi manuale e correlare i dati da ogni edge della rete, automatizzando il rilevamento delle anomalie.

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Maddison, EVP di Products e CMO in Fortinet: «Con FortiMonitor e FortiAIOps, Fortinet potenzia ulteriormente il Fabric Management Center – NOC per offrire monitoraggio e automazione completi. Ciò consente alle aziende di migliorare la digital experience e i risultati di business. In linea con la digital transformation, i team per la gestione della rete devono garantire la qualità della user experience su qualsiasi applicazione e da qualsiasi luogo. Avere gli strumenti giusti integrati in una piattaforma unificata per il NOC è la chiave per gestire con successo reti complesse e diverse».

La complessità delle Fragmented Network Operations ostacola la Digital Experience

La digital transformation, guidata dalla user experience, richiede che i team di rete garantiscano la qualità dell’esperienza stessa su tutte le applicazioni offrendo una visibilità completa. Tuttavia, gli strumenti disgiunti per il monitoraggio di LAN, WAN, prestazioni del cloud e sicurezza impediscono all’utente end-to-end di avere visibilità complessiva delle applicazioni e aggiungono complessità operativa.

A causa delle reti multilayer, distribuite e complesse, la Root Cause Analysis (RCA) per risolvere i problemi legati alla user experience non è semplice e richiede maggior tempo di risoluzione. Gli operatori impiegano più tempo per risolvere queste problematiche a causa di operazioni e processi manuali per implementare le modifiche alla rete.

Fortinet Fabric Management Center-NOC automatizza e semplifica la gestione di rete

Per rispondere alle sfide poste dalla digital experience, Fortinet migliora il Fabric Management Center – NOC con FortiMonitor e FortiAIOps per semplificare la gestione di rete per i team. Con un approccio security-driven networking, Fortinet Fabric Management Center-NOC permette ai team di rete di osservare, correlare e rispondere in modo semplice attraverso reti eterogenee e distribuite. Ciò semplifica la gestione della rete con un monitoraggio completo e l’automazione sfruttando anni di esperienza nella costruzione di modelli AI e ML – elaborando in media più di 100 miliardi di eventi di sicurezza della rete al giorno – estendendosi ora alla gestione di rete.

Grazie alle nuove offerte e al portafoglio Fortinet Security Fabric esistente, le aziende possono ottenere:

Visibilità migliorata: FortiMonitor migliora la visibilità della digital experience consentendo di osservare le anomalie nell’accesso degli utenti alle applicazioni con un’ampia copertura su dispositivi, LAN, WAN e margini del cloud.

Mean-Time-To-Identify (MTTI) ridotto: FortiAIOps riduce l’MTTI correlando i dati da vari domini di rete per individuare facilmente le cause alla radice e le anomalie.

Maggiore efficienza: FortiMonitor e FortiSOAR possono migliorare l’efficienza della gestione di rete grazie all’automazione per rispondere in modo proattivo con più di 300 integrazioni con i partner Fabric-Ready che fanno parte dell’Open Fabric Ecosystem.