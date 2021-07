SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha annunciato oggi il prezzo della prima offerta pubblica di 35.000.000 di azioni ordinarie di classe A, indicando il prezzo di vendita pari a 35 dollari per azione. Si prevede che le azioni inizieranno a essere trattate alla Borsa di New York il 30 giugno 2021, con il simbolo “S”. L’offerta dovrebbe chiudersi il 2 luglio 2021, in base alle conformità delle consuete condizioni di chiusura.

Inoltre, i sottoscrittori hanno ottenuto un’opzione di 30 giorni per comprare fino a un massimo di 5.250.000 quote aggiuntive delle azioni ordinarie di Classe A da SentinelOne, al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

Morgan Stanley e Goldman Sachs & Co. LLC guideranno come principali book-running e rappresenteranno i sottoscrittori per l’offerta. BofA Securities, Barclays Capital Inc. e Wells Fargo Securities agiranno come responsabili attivi di book-running per l’offerta proposta. UBS Investment Bank, Jefferies LLC e Deutsche Bank Securities Inc. agiranno come book-running aggiuntivi per l’offerta proposta. Piper Sandler, BTIG, Cowen, Needham & Company, LLC, Loop Capital Markets LLC, Drexel Hamilton e R. Seelaus & Co., agiranno come co-manager dell’offerta proposta.

In aggiunta alle azioni messe in vendita nell’offerta pubblica, SentinelOne ha annunciato la vendita simultanea di 1.428.568 azioni ordinarie del relativo codice categoria A ad alcuni degli azionisti attuali, a un prezzo ad azione pari al prezzo iniziale dell’offerta pubblica, secondo una disposizione riservata. La vendita di queste azioni non sarà registrata in base alla normativa Security del 1933.

La chiusura dell’offerta pubblica iniziale non è condizionata dalla chiusura della collocazione privata simultanea.