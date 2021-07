Più di 25.000 dei fornitori locali e globali di Expo 2020 Dubai beneficeranno di una piattaforma di acquisto e pagamento digitale unificata e con dati in tempo reale, grazie alla tecnologia fornita da SAP, Innovative Enterprise Software Partner della manifestazione.

Le soluzioni SAP Ariba digitalizzeranno e automatizzeranno completamente il ciclo di vita procure-to-pay, fornendo un’esperienza digitale semplificata per i fornitori di Expo 2020, migliorando al contempo la trasparenza e l’efficienza lungo tutta la catena di approvvigionamento dell’evento. Le soluzioni SAP Ariba basate su cloud vengono eseguite nel data center cloud pubblico di SAP degli Emirati Arabi Uniti e si collegano all’Ariba Network consentendo ad acquirenti e fornitori di connettersi ed effettuare transazioni.

Attraverso questa piattaforma collaborativa e ottimizzata per i dispositivi mobili, i fornitori registrati possono partecipare ad attività di procurement, negoziare e firmare contratti, nonché inviare fatture e tenere traccia dei pagamenti in tempo reale. Expo 2020 ha già effettuato transazioni per oltre 1 miliardo di AED (circa 230 milioni di euro) sulla piattaforma, evidenziando il suo impegno a guidare la crescita del business nel lungo termine all’interno e al di fuori dalla regione, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Mohammed Al Hashmi, Chief Technology Officer, Expo 2020 Dubai, ha dichiarato: “Expo 2020 è un investimento a lungo termine che mira a migliorare le opportunità di connettività e crescita delle aziende sostenibili nelle economie nazionali e internazionali. La nostra collaborazione con SAP è un esempio di ciò che può essere ottenuto con il prezioso supporto dei nostri partner tecnologici per ospitare una delle Esposizioni mondiali più digitalmente avanzate di sempre. L’implementazione delle soluzioni SAP Ariba ha trasformato l’intero nostro ciclo procure-to-pay e ha contribuito a stabilire nuovi standard di automazione nei processi di approvvigionamento per progetti di questa portata”.

Claudio Muruzabal, President of EMEA South, SAP, ha dichiarato: “Expo 2020 Dubai sta comprovando le best practice globali nella digitalizzazione del proprio processo di approvvigionamento basato sulle soluzioni SAP Ariba per aiutare a ottenere una migliore visibilità sulla sua spesa, rafforzare la collaborazione con i propri fornitori e raggiungere l’automazione dei processi, inclusa la fatturazione completamente senza carta. Expo 2020 ha già portato la gestione di oltre 1 miliardo di AED di spesa sulle soluzioni SAP Ariba”.

Expo 2020 e SAP hanno organizzato una serie di incontri di onboarding per l’intera rete della catena di procurement di Expo. Poiché le esigenze di approvvigionamento di Expo si spostano dalla costruzione agli allestimenti interni, alla gestione delle strutture e ai servizi tecnologici, Expo 2020 e SAP continueranno a fornire un supporto diretto, incluso un helpdesk dedicato, per aiutare i fornitori durante il loro passaggio verso i processi e le transazioni digitali.

Expo 2020 Dubai, che aprirà le sue porte al mondo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, è il primo World Expo e il secondo mega-evento ad aggiudicarsi un Procurement Excellence Award dal Chartered Institute of Procurement & Supply.