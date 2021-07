Netskope, multinazionale specializzata nella cloud security e leader SASE, annuncia un nuovo corso, SASE Accreditation, unico nel suo genere, pensato per soddisfare i requisiti di progettazione per architetture Secure Access Services Edge (SASE). Sempre più aziende stanno adottando l’approccio SASE che unifica i servizi di rete e di sicurezza informatica in un’architettura cloud. Allo stesso tempo, ricerche dimostrano che ci sono ancora molte incertezze e confusione intorno ad esso. Con SASE Accreditation le organizzazioni ora hanno la possibilità di formarsi e adempiere ai requisiti SASE.

Sviluppato in collaborazione con l’esperto del settore Edward Amoroso, fondatore e CEO di TAG Cyber ed ex chief security officer di AT&T, SASE Accreditation è stato pensato per i professionisti delle infrastrutture di rete e della sicurezza informatica. Netskope, unico sponsor del corso, ha collaborato con Amoroso per creare un curriculum che non sia dipendente dal vendor, offrendo l’opportunità di acquisire esperienza pratica in diverse discipline di sicurezza cloud e networking. I partecipanti impareranno come SASE aiuta i professionisti del networking e della sicurezza a ottenere una maggiore visibilità e informazioni fruibili in tempo reale su servizi cloud, attività, traffico e dati, semplificando allo stesso tempo il loro stack di sicurezza.

“SASE è un nuovo termine ma non è un nuovo concetto. Fin dal primo giorno di attività, l’idea di unire sicurezza e networking è stata alla base della progettazione dei nostri prodotti e servizi. Man mano che SASE continua a crescere aumenterà anche la domanda di professionisti qualificati e formati, ma fino ad oggi le opportunità per potersi formare erano molto limitate”, ha affermato Jason Clark, Chief Strategy Officer di Netskope. “Netskope è entusiasta di sponsorizzare il corso SASE Certification. Scegliere di collaborare con Edward Amoroso è stato molto semplice per noi, vista la sua profonda esperienza nella sicurezza e nel networking e la sua passione per l’istruzione.”

“SASE sta cambiando il modo in cui le aziende intendono proteggere i propri utenti e dati nell’era del cloud”, ha affermato Edward Amoroso. “Con Netskope, abbiamo sviluppato SASE Accreditation per offrire ai professionisti un’introduzione pratica e approfondita a SASE e alle sue modalità di progettazione. Questo corso è stato creato per preparare studenti e professionisti al futuro della sicurezza cloud e ai nuovi approcci con cui tutte le reti aziendali saranno progettate e protette in futuro.”

Portando avanti il suo impegno costante nell’educare gli studenti sulla sicurezza informatica e sulle opportunità di carriera nel settore, Netskope ha anche collaborato con la Security Advisor Alliance (SAA) per supportare ulteriormente SASE Accreditation. Per ogni sessione del corso, verranno messi a disposizione alcuni posti gratuiti per formare gli studenti SAA sull’architettura SASE. SAA è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata e gestita da dirigenti leader nel settore della sicurezza informatica, che collaborano per risolvere le più grandi sfide inevase nella sicurezza informatica, soprattutto la mancanza di talenti.

“Netskope sin dal primo giorno è stato un partner attivo della Security Advisor Alliance e si impegna ad aiutarci nella nostra missione. Entrambi siamo mossi dalla passione di educare la futura forza lavoro della cybersecurity, che sta diventando sempre più ricercata nel mercato del lavoro”, ha affermato Gary Latham, direttore esecutivo di Security Advisor Alliance. “Consentire agli studenti di istruirsi e formarsi su SASE non solo darà loro un’idea di quanto sia eccitante e interessante la sicurezza informatica, ma offrirà anche l’opportunità di crearsi una solida base per una carriera nel settore.”

Il corso SASE Accreditation, del valore di $ 1.000 USD, è una lezione interattiva con un istruttore, condotta virtualmente. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un certificato di completamento di SASE Accreditation e le ore di formazione saranno valide per la presentazione dei punti CPE (formazione continua professionale). Avranno anche la possibilità di sostenere un esame di SASE Accreditation e, se superato con successo, riceveranno un certificato e un badge di SASE Accredited Architect.

Il corso permette di:

Imparare la tecnologia di base e i concetti di architettura SASE

la tecnologia di base e i concetti di architettura SASE Ricevere approfondimenti chiave su SASE e suggerimenti pratici vendor-agnostic per i professionisti che lavorano nel campo della tecnologia, dello sviluppo, del marketing, della pubblica amministrazione e della ricerca

approfondimenti chiave su SASE e suggerimenti pratici vendor-agnostic per i professionisti che lavorano nel campo della tecnologia, dello sviluppo, del marketing, della pubblica amministrazione e della ricerca Identificare come concentrarsi sulle tecnologie e sui modelli dei componenti più importanti che compongono collettivamente il modello SASE

come concentrarsi sulle tecnologie e sui modelli dei componenti più importanti che compongono collettivamente il modello SASE Vedere esempi pratici, casi di studio e casi d’uso che illustrano come SASE è implementato in contesti realistici

SASE Accreditation è disponibile per tutti i clienti Netskope esistenti e per quelle realtà interessate a valutare la tecnologia Netskope.