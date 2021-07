Netskope, multinazionale specializzata nella cloud security e leader SASE, ha annunciato di aver chiuso un nuovo round di investimenti per 300 milioni di dollari guidato dall’attuale investitore ICONIQ Growth. Hanno partecipato a questo ultimo round di finanziamento anche tutti gli altri principali investitori Netskope, tra cui Lightspeed Venture Partners, Accel, Sequoia Capital Global Equities, Base Partners, Sapphire Ventures e Geodesic Capital. A seguito di questo round di investimenti notevolmente oltre l’obiettivo iniziale, Netskope ha raggiunto una valutazione di 7,5 miliardi di dollari.

I continui investimenti su Netskope da parte dei principali investitori sono una ulteriore conferma del team eccezionale, della visione dell’azienda, e la prova di una forte esecuzione globale e della possibilità di continuare a guadagnare rapidamente quote in un mercato caratterizzato da un CAGR in rapida crescita, che per gli analisti raggiungerà i 30 miliardi di dollari entro il 2024, con una crescita annuale per la sicurezza in cloud superiore al 30% nei prossimi anni. Netskope continuerà ad espandere sia la sua piattaforma che il suo go-to market in questa sua fase di ‘hyper-growth’ per soddisfare la forte domanda per la sua architettura Secure Access Service Edge (SASE).

Il cybercime sta aumentando a un ritmo allarmante. Man mano che le aziende trasformano la loro infrastruttura IT legacy e spostano applicazioni e dati nel cloud, anche la sicurezza deve trasformarsi. Il Netskope Security Cloud offre una piattaforma di tecnologie SASE completa e nativa in cloud, che consente una trasformazione digitale sicura per l’azienda e garantisce connettività remota protetta utilizzando le funzionalità integrate Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) e Cloud Access Security Broker (CASB). L’architettura SASE nativa per il cloud di Netskope include anche NewEdge, il cloud privato più connesso e in più rapida crescita al mondo, che consente un accesso rapido e sicuro da qualsiasi luogo a dati, applicazioni e siti Web ovunque essi risiedano.

Come osserva Gartner nella sua Roadmap strategica 2021 per la convergenza SASE, “entro il 2024, il 30% delle aziende adotterà da uno stesso vendor tecnologie di SWG, CASB, ZTNA e funzionalità di firewall-as-a-service per gli uffici remoti, in forte crescita rispetto al 5% nel 2020”. L’approccio di Netskope all’architettura cloud SASE e Zero Trust ha visto una rapida adozione da parte di aziende e governi di tutto il mondo ed è stato ripetutamente riconosciuto come leader dai migliori analisti e clienti, come evidenziato in molteplici e consecutivi riconoscimenti di leadership nel Magic Quadrant di Gartner e negli awards Gartner Peer Insight Customer Choice per CASB e SWG.

Oggi Netskope fornisce le sue soluzioni a più di 1500 clienti nel mondo tra cui:

Oltre 30 aziende della Fortune 100

2 delle 4 banche commerciali più grandi del mondo

5 dei 7 maggiori fornitori di servizi per la sanità del mondo

2 delle 3 maggiori società di telecomunicazioni del mondo

2 dei 4 maggiori retailer al mondo

“Abbiamo creato Netskope perché abbiamo visto un futuro del business incentrato su cloud e trasformazione digitale che semplicemente non può essere raggiunto utilizzando un approccio tradizionale alla sicurezza e al networking”, ha affermato Sanjay Beri, CEO e co-fondatore di Netskope. “Eravamo SASE prima ancora che esistesse il termine SASE e oggi vediamo la nostra visione manifestarsi in tutto il mondo, con aziende che si rivolgono sempre più a Netskope per abilitare una trasformazione digitale sicura. Siamo fortunati ad aver attratto un team davvero eccezionale e un insieme di partner, clienti ed esperti del settore che ci sostengono e apportano un enorme valore, e siamo lieti di fare un altro passo avanti con tutti loro nel nostro viaggio”.

“La trasformazione digitale non avviene senza la trasformazione della rete e la trasformazione della sicurezza, e crediamo che sia proprio qui il punto dove Netskope può fare la differenza come nessun altro provider”, ha affermato Will Griffith, partner fondatore di ICONIQ Growth. “La domanda per la tecnologia Netskope come parte di un’architettura SASE adeguatamente progettata è molto forte e Sanjay e l’intero team di Netskope stanno cogliendo il momento. Netskope sta indicando la direzione dove cloud, networking, sicurezza e protezione dei dati sono diretti a lungo termine. Teniamo molto a questa partnership di investimento con Netskope e siamo entusiasti di espanderla nella prosecuzione di questo viaggio”.

Questo round di finanziamento è solo l’ultimo di una serie di eventi salienti per l’azienda e di rilascio di prodotti avvenuti negli ultimi 18 mesi, tra cui:

Ampliamento del consiglio di amministrazione e del team dirigenziale con figure di spicco nel settore della sicurezza informatica e del networking, provenienti da Palo Alto Networks, Fortinet, FireEye, Riverbed e altri ancora

Nomina nella lista Forbes Cloud 100 per il quarto anno, in salita di 16 posizioni dal precedente posizionamento al 48° posto

Riconoscimento di Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers (CASB) per il quarto anno consecutivo, e come Visionario nel Magic Quadrant for Secure Web Gateway al primo anno di inclusione di Netskope

Inserimento nel 2021 Gartner Peer Insights Customer’s Choice sia per CASB che SWG, e primo posto tra tutti i fornitori SWG come il miglior SWG valutato dai clienti

Ampliamento ulteriore della copertura del cloud privato di sicurezza NewEdge, in Nord America, Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia Pacifico: NewEdge è` riconosciuto come leader nelle architetture SASE in termini di velocità e relazioni di public cloud peering

Rilascio di nuovi brevetti che, mettendo in evidenza una continua leadership SASE e una continua innovazione per la protezione dei dati, portano il totale dei brevetti conseguiti in tutto il mondo a più di 75, con altri 60 ulteriori in fase di approvazione

Lancio di SASE Accreditation, il primo corso unico nel suo genere, indipendente dai vendor, pensato per soddisfare i requisiti di progettazione per architetture Secure Access Services Edge (SASE)

Lancio di Advanced Analytics per la gestione continua del rischio che aiuta le organizzazioni a comprendere, assegnare priorità e misurare i loro sforzi per migliorare la sicurezza per le loro applicazioni, dati e utenti

Rilascio di Netskope Private Access, soluzione di Zero Trust Network Access