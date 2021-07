SpacEye, il workplace management secondo VEM sistemi

VEM sistemi ha annunciato la nuova piattaforma digitale di workplace management SpacEye, sviluppata da mydev, la software house del Gruppo VEM.

Realizzata con l’obiettivo di rendere smart l’ambiente di lavoro, SpacEye guida il processo di trasformazione digitale delle aziende, aiutandole a organizzare e ottimizzare l’uso delle risorse sul posto di lavoro, dalla gestione del building digitalizzato a quella degli asset aziendali e dei servizi per la forza lavoro. Con un’unica piattaforma, è possibile pianificare e gestire gli impegni, accedendo a tutte le risorse condivise con la possibilità di prenotarle in maniera semplice.

Lo spazio e le modalità di lavoro nel panorama odierno sono completamente cambiati e la pandemia ha accelerato un trend che secondo il punto di vista dell’osservatorio VEM sistemi era già iniziato: un aumento della flessibilità del lavoro, meno legato a luoghi e tempi prefissati, più orientato al digitale e agli obiettivi. Le aziende oggi, devono tenere conto di questi cambiamenti nel loro modo di organizzarsi e devono utilizzare strumenti nuovi.

SpacEye, una suite di funzionalità per il Workplace Management

SpacEye, plasmata proprio sulle esigenze di flessibilità emerse nel mondo del lavoro, e accelerate dalla pandemia, è una suite di funzionalità per il workplace management, a cui si accede tramite Web o App, che consente di indirizzare due esigenze molto comuni in azienda: la prenotazione da parte degli utenti di asset in sharing e il monitoraggio negli ambienti di lavoro per raccogliere informazioni su come gli spazi vengono utilizzati.

Booking degli asset in sharing



Questo modulo di SpacEye include:

Room: rende più rapido ed efficiente il processo di prenotazione delle sale meeting e consente di ottimizzarne la gestione. Grazie a una integrazione nativa con MS Exchange, Office 365 e GoogleGSuite, i calendari delle sale e degli utenti sono sempre sincronizzati ed aggiornati in tempo reale.

Desk: per la prenotazione delle scrivanie.

Vehicle: permette di semplificare il processo di prenotazione auto in sharing e quello di ritiro e consegna delle chiavi, e consente di tracciare e monitorare i km effettuati.

Monitoraggio negli ambienti di lavoro

Il modulo Monitoring è in grado di raccogliere informazioni da sorgenti varie come video sensori o videocamere presenti su stazioni di telepresence Cisco, dalle quali, sfruttando algoritmi di video analisi e correlazione dati, determinare per in un certo ambiente alcuni parametri chiave. Le sue funzionalità spaziano dalla possibilità di configurare la sensoristica per contare il flusso di persone da un’area all’altra, il numero di persone presenti, gli accessi per evitare assembramenti, oppure per controllare distanze interpersonali, e per controlli anti-intrusione. Consente inoltre di modellare gli spazi, generare alert e allarmi. Storicizza i dati raccolti fornendo report e grafici, il tutto nel pieno rispetto della privacy.

Nelle aziende data driven di oggi, SpacEye offre un grande valore aggiunto: fornisce al management aziendale dati oggettivi che consentono di prendere decisioni più consapevoli, basate su informazioni analitiche concrete. Tutto ciò grazie a una Dashboard in real-time, report dettagliati e key performance indicator che, permettendo di monitorare l’utilizzo degli spazi di lavoro in maniera continua e semplice, sono un valido supporto per i decision maker aziendali.

Infine SpacEye, erogata come piattaforma cloud software in modalità as-a-service con canone annuale, può essere personalizzata sulle specifiche esigenze ci ciascun cliente integrando altre funzionalità che possono da un lato arricchire l’esperienza d’uso dell’utente e dall’altro fornire ancora più dati e informazioni al management.