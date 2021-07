Acsm Agam: comunicazione unica e corerente con Liferay

Acsm Agam, una delle principali multiutility italiane, quotata alla Borsa di Milano, ha scelto di affidarsi a Liferay per la creazione di una piattaforma digitale headless per la gestione ottimizzata delle comunicazioni digitali con i clienti.

Le attività del gruppo Acsm Agam, improntate allo sviluppo sostenibile, sono organizzate in 4 business unit: reti e distribuzione; raccolta e termovalorizzazione dei rifiuti; teleriscaldamento, innovazione, efficientamento, tecnologie smart; vendita luce e gas. A quest’ultima area fanno riferimento tre storici marchi commerciali: Acel Energie, Enerxenia e Aevv Energie.

Relativamente alla BU vendita, il Gruppo disponeva di tre siti web, uno per ciascun brand. La loro funzione era presentare le offerte commerciali ai clienti, in una sorta di vetrina non interattiva, senza la possibilità di attivazione online, né di realizzare ulteriori operazioni. La gestione di tre siti comportava una serie di rallentamenti nella gestione del team responsabile, che si trovava a dover aggiornare ogni volta i singoli portali, spesso con contenuti simili tra loro, disperdendo significative quantità di tempo in attività ripetitive a basso valore aggiunto.

Acsm Agam verso una scelta di autonomia e velocità

Come spiegato in una nota ufficiale da Fabio Scamporrino, Responsabile IT e Digital Transformation di Acsm Agam: «Avevamo la necessità di rivedere e modernizzare la nostra identità digitale realizzando tre nuovi siti web dedicati, duttili e flessibili, che sottolineassero il loro legame con il territorio di riferimento, condividendo allo stesso tempo un look and feel unico e immediatamente riconoscibile. Inoltre, era necessario riuscire a gestire al meglio l’aggiornamento dei contenuti, molto spesso comuni, sui tre siti distinti. L’obiettivo era quello di introdurre una soluzione tailor-made affidabile e funzionale, in grado di garantirci autonomia e velocità».

Nel 2020, è maturata dunque l’esigenza di rinnovare i tre portali, per unificarli e uniformarli, in modo tale da non rinunciare al radicamento e alle peculiarità territoriali dei singoli brand, rimarcando al tempo stesso l’appartenenza a un gruppo comune e consolidato.

Per affrontare il progetto, l’azienda ha deciso di affidarsi all’expertise di Innexa, agenzia specializzata nella comunicazione digitale data-driven e partner di Liferay, con la quale ha valutato le migliori soluzioni disponibili che consentissero il raggiungimento dell’obiettivo.

Verso una piattaforma unica declinata sui tre siti

Per quanto riguarda lo sviluppo dei tre siti di Acel Energie, Enerxenia e Aevv Energie, Innexa ha proposto una soluzione innovativa, che prevedeva la creazione di una piattaforma unica declinata sui tre siti, con la possibilità comunque di pubblicare contenuti distinti per i tre brand.

Per la creazione dei tre siti, Innexa ha sviluppato un’architettura di CMS headless basata su Liferay, la Digital Experience Platform già in uso presso Acsm Agam, sulla quale sono ospitati anche altri cinque siti del gruppo, tra cui quello istituzionale. Grazie a questa soluzione innovativa, che separa il contenuto dalla presentazione, è stato possibile raggiungere gli obiettivi del progetto, consentendo la piena gestione omnichannel della relazione con il cliente.

Il progetto è andato online nel maggio 2020, dopo una fase di progettazione e sviluppo estremamente rapida, durata complessivamente 4 mesi, dalle prime fasi di analisi al go live.

Come sottolineato da Stefano Lamon, CEO di Innexa: «Siamo molto soddisfatti di aver supportato Acsm Agam in questo progetto di evoluzione digitale. Oggi è fondamentale dotarsi di strumenti performanti ed efficaci per rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido, ottimizzando tempi e costi e l’incremento del traffico dei nuovi siti ne dimostra la reale l’efficacia».

Grazie alla nuova implementazione, Acsm Agam è in stata in grado di creare una comunicazione unificata e coerente, mantenendo la possibilità di diversificarsi su iniziative e comunicazioni personalizzate. Il Gruppo ha ora a disposizione strumenti più avanzati, come chat online e messaggistica Whatsapp per una interazione più ricca e bidirezionale con i clienti, che possono comunque accedere a numerose informazioni in modalità self-service.

Un nuovo approccio che ha consentito di ridurre il numero di chiamate al servizio clienti, con una conseguente riduzione dei costi collegati. Inoltre, la gestione centralizzata dei contenuti ha alleggerito notevolmente l’operatività legata ai tre siti. Infatti, a fronte di un aumento del 20% del traffico organico, lo staff di comunicazione di Acsm Agam può ora dedicarsi a progetti a maggior valore aggiunto.

Tra i benefici riscontrati dall’azienda, la nuova soluzione basata su Liferay ha promosso un incremento medio del 20% del traffico organico, grazie anche alle migliori performance e facilità di navigazione. Inoltre, dal punto di vista organizzativo consente aggiornamenti molto flessibili che incrementano anche il livello di efficienza, e la gestione centralizzata dei contenuti permette a una sola risorsa interna di occuparsi dell’aggiornamento regolare di tutti e tre i siti del Gruppo, liberando il resto dello staff che può dedicarsi ad attività a più alto valore aggiunto.

Per Scamporrino: «La scelta della piattaforma Liferay si è rivelata vincente per la sua grande flessibilità e possibilità di personalizzazione, che ci ha permesso di disegnare i processi secondo le nostre specifiche necessità, con un supporto puntuale ed efficace. Grazie all’impianto e alla dinamica dei nuovi siti siamo stati in grado di integrare nuove sezioni e servizi dedicati ai clienti e contenuti editoriali differenziati, migliorando anche comunicazione e interazione. I clienti, gli utenti e i cittadini ora possono trovare agevolmente le informazioni di cui hanno bisogno e hanno a disposizione servizi digitali che garantiscono risposte immediate, con la conseguenza diretta di una riduzione delle chiamate al servizio clienti e dei relativi costi».

Infine, il commento di Andrea Diazzi, Direttore Vendite di Liferay Italia, Grecia e Israele, secondo cui: «Siamo molto orgogliosi che le funzionalità e le prestazioni offerte dalla nostra piattaforma siano state apprezzate e adottate da una realtà italiana e fortemente radicata sul territorio come Acsm Agam. Grazie alle funzionalità out of the box di Liferay DXP, il Gruppo lombardo è stato in grado di soddisfare le proprie esigenze in tempi molto brevi, consentendo di offrire nuovi servizi e strumenti ai clienti e ottimizzare la comunicazione e la gestione dei contenuti digitali».

Sono previsti ulteriori sviluppi nei prossimi mesi, tra cui il passaggio alla piattaforma Liferay di altri siti del Gruppo, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la presenza sul web, nell’ottica di una comunicazione più efficace con i clienti e di una gestione centralizzata di processi e contenuti, con tutti i vantaggi che questo comporta.