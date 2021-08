Ivanti Neurons per i Responsabili HR e le funzioni di servizio

Ivanti, la piattaforma di automazione che aiuta a rendere ogni connessione IT più intelligente e sicura, ha annunciato Ivanti Neurons for HR e Ivanti Neurons for Facilities. Le nuove soluzioni progettate e inserite nella piattaforma Ivanti Neurons, estendono la gestione dei servizi in azienda per ottimizzare le operazioni, aumentare la produttività e migliorare l’esperienza dei dipendenti.

Ivanti Neurons for HR offre una soluzione di gestione dei servizi per l’HR semplificata e automatizzata, permettendo alle aziende di offrire ai dipendenti un’esperienza più efficiente e produttiva. Ivanti Neurons for HR semplifica l’automazione e i processi di assunzione e spostamento dei dipendenti, migliora la gestione dei flussi con l’automazione e fornisce un accesso immediato ai servizi di HR attraverso un portale self-service. Ora le organizzazioni possono migliorare l’efficienza, ridurre i costi amministrativi e fornire servizi HR istantanei che migliorano significativamente l’esperienza dei dipendenti, sin dal primo giorno.

Ivanti Neurons for Facilities è una soluzione completa, progettata per supportare i responsabili delle funzioni di servizio e permettere loro di soddisfare le esigenze delle molteplici attività aziendali, automatizzando i workflow quotidiani, i task, le attività di manutenzione e i progetti legati alle infrastrutture. Ivanti Neurons for Facilities è stato implementato per consentire ai team dei servizi una corretta gestione della transizione dei dipendenti da ambienti di lavoro remoti a ibridi o in sede. Il passaggio avviene attraverso funzionalità che permettono una facile gestione dei servizi di sanificazione, erogazione dei dispositivi di protezione, maggiori opzioni relative alle dislocazioni e fornisce la possibilità di aprire o chiudere rapidamente l’accesso in rete. Con questo nuovo prodotto, Ivanti permette alle organizzazioni di automatizzare i workflow dei progetti, offrendo esperienze migliori e più veloci.

“L’Everywhere Workplace varia in base al tipo di organizzazione e in base al tipo di dipendente”, ha affermato Nayaki Nayyar, President and Chief Product Officer di Ivanti. “Tuttavia, con la piattaforma Ivanti Neurons, i team delle HR e delle Facilities possono facilmente adattarsi a tutte le tipologie di scenari lavorativi: in sede, da remoto e ibridi. In aggiunta, i team possono anche modificare rapidamente qualsiasi regolamento, le direttive e gli statuti in corso, assicurando allo stesso tempo, la continuità del business e un’esperienza superiore per i collaboratori”.

L’estensione di Ivanti Neurons in tutta l’azienda permette alle organizzazioni di automatizzare il processo di richiesta dei dipendenti, offrendo anche un registro completo delle comunicazioni dei dipendenti garantendo servizi puntuali e omogenei. Attraverso l’implementazione di Ivanti Neurons, i team possono operare insieme, migliorando l’efficienza e la produttività dell’intera società.

“In un’organizzazione con oltre 20.000 dipendenti, la gestione accurata dei dati è piuttosto complessa”, ha dichiarato Peter Cox, Service Operations Manager di Foodstuffs. “Ma, estendendo il Service Management aziendale all’HR, abbiamo fronteggiato qualsiasi difficoltà attraverso lo sviluppo e l’adozione di workflow automatizzati. Questi notificano alle strutture le modifiche apportate dai dipendenti, e, una volta che le Risorse Umane le hanno esaminate e approvate, i dati dei nostri dipendenti vengono aggiornati automaticamente”.