FireEye lancia la piattaforma XDR per armare i Security Operations Teams

FireEye, la società di sicurezza intelligence lead, ha presentato FireEye XDR, una piattaforma unificata progettata per aiutare i team delle security operations a rafforzare il rilevamento delle minacce, accelerare le capacità di risposta, e semplificare le indagini.

La piattaforma FireEye XDR fornisce protezioni di sicurezza native per endpoint, rete, e-mail e cloud con l’obiettivo di migliorare le capacità delle organizzazioni di controllare gli incidenti dal loro rilevamento alla risposta. FireEye Helix unifica in un’unica piattaforma le operazioni di sicurezza fornendo la gestione degli incidenti e degli eventi di sicurezza (SIEM), l’orchestrazione della sicurezza, l’automazione e la risposta (SOAR) e le funzionalità di correlazione insieme all’intelligence sulle minacce fornita da Mandiant.

“La nostra conoscenza delle minacce e e degli avversari non ha eguali. Non ho dubbi nel dire che stiamo gestendo la migliore piattaforma XDR nel business integrando l’intelligence sulle minacce in un motore di rilevamento avanzato che viene fornito in modo centralizzato ed estendibile tramite il cloud”, ha affermato Bryan Palma, EVP di FireEye Products. “La nostra piattaforma XDR traduce le informazioni in azioni attraverso più di 600 tecnologie di sicurezza. FireEye XDR promuove la nostra missione di protezione continua dei nostri clienti”.

Il design cloud native di Helix offre un’esperienza da analista migliorata che consente l’integrazione perfetta di diversi strumenti di sicurezza indipendentemente dal vendor o dall’origine dati. La piattaforma XDR è adatta per i team di operazioni di sicurezza aziendali di fascia media che sono sempre più a rischio di attacchi informatici a causa di una serie di fattori tra cui la sofisticazione delle minacce, la gestione non ottimale degli strumenti di sicurezza e la carenza di personale.

Nei prossimi quarter, FireEye Products prevede di introdurre nuove funzionalità alla piattaforma FireEye XDR, tra cui funzionalità cloud Endpoint avanzate, dashboard aggiornate FireEye Helix e funzionalità di rappresentazione grafica delle minacce, supporto aggiuntivo per i principali strumenti di sicurezza di terze parti e integrazione continua con la Piattaforma Mandiant Advantage che include la difesa automatizzata.

“I manager della sicurezza e del rischio con approccio lungimirante stanno cercando di difendere le proprie aziende in molteplici modi che possono ridurre la complessità e gli investimenti iniziali, accelerando allo stesso tempo il tempo necessario per rilevare e rispondere alle minacce pervasive”, ha affermato Jon Oltsik, Senior Principal Analyst e Fellow ESG. “Sfruttare un approccio all’XDR basato sull’intelligence può aiutare i leader della sicurezza a migliorare l’efficacia operative ed evitare esposizioni poco piacevoli della propria azienda”.

La piattaforma FireEye XDR è disponibile da oggi e include FireEye Helix e qualsiasi combinazione di prodotti FireEye inclusi Endpoint, Network, Email e Cloud forniti tramite licenze di abbonamento cloud con opzioni per utente o per consumo dati.