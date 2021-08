WhatsApp: come trasferire i dati in semplicità e sicurezza

Da quando è stata lanciata nel febbraio 2009 da due ex dipendenti di Yahoo, Brian Acton e Jan Koum, WhatsApp è diventata l’applicazione numero uno al mondo per la messaggistica istantanea dando ai suoi utenti la possibilità di conversare tramite messaggi scritti, vocali, inviare foto e video e regalando tante altre funzionalità. L’app, che dal 2014 fa parte del gruppo Facebook, permette di ridurre le distanze nel mondo ed è extremamente facile e sicura da utilizzare. Motivi per i quali oggi è tanto diffusa.

I dati che ci scambiamo sulla chat, independentemente dal fatto che si tratti testo, video, audio o persino immagini devono però essere costantemente backuppati in maniera tale che sia sempre possibile accedervi qualora ve ne sia la necessità. I dati vengono salvati sul cloud (Google Drive nel caso di dispositivi Android e iCloud nel caso di dispositivi Apple) e da qui è possibile recuperarli. Ma trasferire il proprio iPhone o il proprio device Android può essere complicato.

Come trasferire i dati di WhatsApp

Infatti non è possibile fare miracoli e recuperare la cronologia dei messaggi direttamente dal cloud presenta alcuni limiti, soprattutto nel caso in cui si stia passando da un sistema Android a uno iOS: non è infatti possibile eseguire il backup dei dati di WhatsApp su Google Drive e ripristinarli successivamente su iPhone.

I metodi di crittografia utilizzati da Google Drive e iCloud sono molto diversi e la possibilità di ripristinare i dati di WhatsApp su iPhone è supportata solo per iCloud (non per Google Drive). Anche se sincronizzi Google Drive con il tuo iPhone, non sarai in grado di ripristinare i dati di WhatsApp su di esso. Per risolvere questo problema, devi utilizzare degli strumenti di terze parti dedicati in grado di estrarre le chat e i file multimediali di WhatsApp da Google Drive, e successivamente trasferirli nella memoria del dispositivo iOS.

Tra i software più utili in questo caso troviamo Dr.Fone che tra i vari strumenti che mette a disposizione è dotato della funzionalità WhatsApp Transfer (Trasferimento WhatsApp), studiata proprio per ripristinare i backup di WhatsApp da Google Drive su iPhone e viceversa. Dr.Fone consente infatti il trasferimento dei messaggi di WhatsApp su due dispositivi Android o iOS e il backup e il ripristino anche di altre app social con Viber, Wechat, Line e così via. Con Dr.Fone si può trasferire il backup direttamente da Android ad iPhone ma anche copiare i messaggi di WhatsApp da altri backup Android su iPhone.

Dr.Fone salva la vita anche nel caso in cui i dati non siano salvati su iCloud (che come sappiamo mette a disposizione dell’utente uno spazio gratuito limitato) ed è quindi necessario procedere ad un backup di WhatsApp senza iCloud.

Perché scegliere Dr.Fone

Quando si deve cambiare dispositivo, o si ha più di un dispositivo, trasferendo il proprio account WhatsApp le vecchie conversazioni non vengono automaticamente associate al proprio account ma con Dr.Fone, come abbiamo visto, è possibile trasferire selettivamente la cronologia chat di WhatsApp tra iPhone e iPad. In caso di passaggio del telefono (da iPhone a Android, o da Android a iPhone), può anche aiutare a trasferire le conversazioni di WhatsApp da iPhone/iPad a Android, o da Android ad un nuovo iPhone/iPad. Qualsiasi elemento desideri, inclusi gli allegati. Dr.Fone è utilizzabile anche per il trasferimento di WhatsApp Business: tutto sarà trasferito in modo sicuro.