Centro Computer rinnova l’infrastruttura IT di Varvel

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha affiancato Varvel, azienda leader nel comparto metalmeccanico specializzata nella produzione di componenti industriali nell’ambito degli organi di trasmissione, nell’intero processo di rinnovamento dell’infrastruttura IT dell’azienda.

Varvel è un’azienda che opera dal 1955 nella progettazione e produzione di motoriduttori, riduttori e variatori di velocità per applicazioni fisse di piccola e media potenza impiegati in numerosi settori applicativi. Da oltre 60 anni è un partner riconosciuto a livello internazionale nel settore delle trasmissioni di potenza. È un gruppo composto da 4 aziende produttive e 2 filiali estere in India e Stati Uniti con oltre 250 dipendenti e un fatturato di circa 50 milioni di euro e una forte vocazione all’export.

Nel 2020, Varvel, fino ad allora dotata di un impianto IT con parziale continuità di servizio automatizzato con backup su nastro, decide di rinnovare completamente l’infrastruttura IT e di intraprendere un cammino di innovazione che includesse anche strumenti avanzati per la gestione delle postazioni di lavoro.

Si mette per questo alla ricerca di un partner in grado, non solo di fornire l’hardware e il software necessari, ma anche e soprattutto, un servizio a 360 gradi, un partner in grado di intervenire sia nelle richieste di base sia in tutto ciò che ruota intorno all’architettura, dall’hardware alle apparecchiature di rete e la loro gestione.

La scelta di affidare a Centro Computer l’implementazione della nuova infrastruttura ha origine da un rapporto di collaborazione di lunga data e dalla proposta altamente innovativa e competitiva proposta dal system integrator. Centro Computer garantiva inoltre una tempestività di implementazione e di intervento che rispondevano appieno alle esigenze di Varvel.

Dopo aver definito l’assetto delle due nuove sale CED previste, il progetto ha preso rapidamente il via a metà aprile. Centro Computer ha fornito, installato e configurato il nuovo DataCenter realizzato con soluzione HPE NIMBLE DHCI su 2 siti ridondanti e aggiornato il networking con impiego di Switch HPE.

A seguito di una rapida fase di implementazione, si è provveduto alla migrazione dei dati che è durata circa tre settimane. Contestualmente è stato implementato anche un nuovo sistema di backup, in parte in locale, in parte in cloud, con l’adozione di Veeam Backup & Replication con destinazione locale su Data Domain e copia “offsite” su Microsoft Azure.

Sono stati sostituiti gli antivirus con il passaggio a Sophos EDR (Endpoint Detection and Response) e sono in corso le sostituzioni dei Firewall, che gestiranno anche la VPN con la filiale indiana, grazie all’adozione delle soluzioni Fortinet.

Per tutta l’infrastruttura Varvel ha deciso di usufruire del servizio proprietario di Centro Computer CCASIR (Centro Computer Abbonamenti Servizi Integrati Remoti), un servizio di monitoraggio in Cloud che consente un controllo costante e completo dell’intero sistema IT, sgravando il reparto ICT dell’azienda dalle incombenze di routine, e affiancandolo con l’esperienza e le competenze del team di specialisti di Centro Computer.

“L’implementazione di CCasir e il passaggio a Sophos ci permettono di gestire sia la parte di telecontrollo che di patch, fondamentali per la sicurezza, rapidamente e con semplicità – racconta Luca Parisi, Information System Officer di Varvel –. Abbiamo quasi completato l’installazione sui pc aziendali e riusciamo a intervenire tempestivamente e con successo se e quando necessario”.

“Questo importante progetto implementato con Varvel ha rafforzato in maniera significativa una collaborazione di lunga data – è il commento di Davide Govoni, Commerciale Senior di Centro Computer –. Il cliente ha potuto constatare la forte sinergia commerciale e tecnica interna alla nostra azienda, in collaborazione con i vendor leader di mercato che abbiamo proposto come soluzioni, e questo ha creato un proficuo e solido rapporto di fiducia di cui siamo orgogliosi”.

“Poter delegare in caso di necessità a Centro Computer l’assistenza sulle postazioni di lavoro per noi è sicuramente un plus non indifferente – afferma Mauro Cominoli, Managing Director di Varvel –. Inoltre l’aver previsto due sale CED speculari come server, storage e switch ci permette di non avere momenti di downtime e di perdita di dati e questo rende il nostro lavoro più sicuro”.

“Affiancare le aziende nel processo di trasformazione digitale è un compito difficile ma denso di soddisfazioni, – conclude Roberto Vicenzi, Digital Innovation Manager di Centro Computer – ed è un processo cui le aziende non possono più sottrarsi per rimanere competitive e affrontare le nuove regole imposte dal mercato. Non c’è crescita senza cambiamento e siamo grati a Varvel di averci voluto al suo fianco in questo importante processo di innovazione”.

Le due aziende stanno attualmente collaborando per rendere fruibili a dipendenti e collaboratori dati e informazioni anche dall’esterno.