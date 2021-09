Check Point Software Technologies riconosciuta Leader di Mercato nella sicurezza mobile

Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, è stato riconosciuto Leader di Mercato in ambito mobile dal Market Radar Mobile Security Management Solutions Report di Omdia.

Questo riconoscimento sottolinea la capacità di Check Point Harmony Mobile di fornire una serie completa di funzionalità che aiutano le aziende a proteggere i propri dati dai vettori di attacco.

Come confermato dal rapporto di Omdia, la sicurezza mobile non è più qualcosa di opzionale. Mentre la forza lavoro si adatta a un ambiente di lavoro ibrido, il Mobile Security Report 2021 di Check Point Software Technologies ha rilevato che il 97% delle organizzazioni ha dovuto affrontare minacce mobili che hanno utilizzato più vettori di attacco. Inoltre, il player internazionale ha scoperto che almeno il 40% dei dispositivi mobili del mondo sono intrinsecamente vulnerabili agli attacchi informatici, rendendo la sicurezza mobile una chiave fondamentale nella lotta contro il cybercrimine.

“L’ambiente di lavoro ibrido sarà qualcosa che rimane. Il bring-your-own-device (BYOD) è tornato in pieno vigore e le aziende devono implementare strategie per mantenere i loro dati e quelli dei loro dipendenti al sicuro”, ha detto Rafi Kretchmer, VP Product Marketing della società. “Poiché le violazioni mobili stanno diventando sempre più pervasive e complesse, Check Point Harmony Mobile protegge gli utenti da remoto in un’unica soluzione facile da usare”.