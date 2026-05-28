La cybersecurity diventa geopolitica: Clusit apre il dibattito sulla sovranità digitale dell’Italia

C’è un confine sempre più sottile tra una scelta tecnologica e un atto di politica estera. Decidere quali infrastrutture adottare, quali fornitori accettare, quali standard riconoscere significa oggi definire il perimetro della propria sovranità. È su questo terreno che si gioca una delle partite più decisive per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – in collaborazione con Astrea, porta questo dibattito al centro dell’agenda con l’evento “Cybersecurity & Geopolitica: dallo scenario tecnologico alla sovranità digitale”, in programma martedì 9 giugno 2026 alle 15.30 a Milano.

Una tavola rotonda multidisciplinare che riunisce voci autorevoli della sicurezza informatica, del diritto, dell’economia e del giornalismo per rispondere a una domanda sempre più urgente: l’Italia è davvero in grado di governare le tecnologie su cui si fondano le sue infrastrutture critiche, le sue istituzioni, la sua economia?

Intervengono: Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera; Arturo Di Corinto, giornalista e analista di cybersicurezza, consigliere ACN; Oreste Pollicino, Presidente Class Editori e docente Università Bocconi; Gabriele Faggioli, Presidente Onorario Clusit; Luca Bechelli, Comitato Direttivo Clusit

Modera: Alessandro da Rold, giornalista, La Verità.

“La geopolitica è entrata definitivamente nei chip che usiamo e nel cloud che scegliamo. Oggi chi si occupa di cybersecurity non può ignorare il contesto internazionale: le alleanze tecnologiche, le dipendenze strategiche, le pressioni normative. Come Clusit sentiamo la responsabilità di portare questo confronto fuori dalla comunità tecnica e dentro il dibattito pubblico”, ha affermato Gabriele Faggioli, Presidente Onorario Clusit.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato in anteprima il nuovo libro di Arturo Di Corinto: “Guerra profonda. Hacker, bugie e l’architettura segreta dei nuovi conflitti”.

L’evento si svolge presso la Sala Roma, in Viale Bodio 37, Edificio 5.

Il programma prevede l’accredito a partire dalle 15.30, la tavola rotonda dalle 16.00 alle 18.30 e un aperitivo conclusivo.

Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail a: clusit_eventi@astrea.pro