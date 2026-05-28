Governance dei dati e AI readiness: il vero gap delle imprese europee

C’è un numero che dovrebbe far riflettere chiunque stia guidando una strategia AI in azienda: 2%. È la percentuale di IT leader italiani che, secondo i segnali direzionali emersi dalla Data Readiness Survey di Cloudera, opera con una governance dei dati pienamente strutturata. Messo così, sembrerebbe il segnale di un mercato impreparato. Tuttavia, il 91% degli stessi IT leader si dichiara fiducioso nella propria infrastruttura dati.

Potrebbe sembrare un paradosso italiano, ma si riflette in tutta l’area EMEA: il 91% si dichiara ottimista, ma solo il 26% opera in ambienti completamente governati. È quello che abbiamo chiamato “illusione di AI readiness”: la convinzione di essere pronti a scalare l’AI anche quando le sfide critiche di governance restano irrisolte. E guardando i dati paese per paese, emerge una verità chiara: questo paradosso non ha una sola forma. Ne ha tante quanti sono i mercati che lo abitano.

Stessi sintomi, diverse anatomie

La Germania è il benchmark europeo: il 37% di ambienti completamente governati, il 47% pianifica un aumento significativo degli investimenti cloud, il 55% vanta accesso reale al 100% dei propri dati. Tuttavia, persino nel paese più preparato, quasi due terzi delle organizzazioni non hanno ancora governance completa.

La Francia presenta un paradosso diverso, e per certi versi più rivelatore. Il 94% dichiara una strategia dati ben definita e colloca il Paese tra i leader europei per ambizione strategica. Eppure, solo il 15% ha fonti dati completamente integrate tra sistemi e ambienti. È quindi possibile avere una governance dichiarata come solida e, allo stesso tempo, un’architettura di integrazione fragile.

I segnali provenienti dall’Italia descrivono il divario più pronunciato tra fiducia percepita e maturità operativa tra i mercati analizzati, con un ritmo di investimento cloud significativamente inferiore alla media EMEA e i livelli di integrazione e governance più distanti dal benchmark.

Ma c’è un elemento che accomuna tutti i mercati europei analizzati: il 91% dei rispondenti italiani dichiara disponibilità ad adottare nuovi framework di governance, la stessa percentuale che vediamo in Germania e in Francia.

Ciò evidenzia come il problema sia strutturale, non geografico. La volontà c’è ovunque. Quello che manca è sempre la stessa cosa: la capacità di tradurre la strategia in esecuzione.

Il problema non è la cultura. È l’accountability.

La differenza tra i mercati più avanzati e quelli in ritardo non risiede nell’ambizione: risiede nella struttura dell’accountability. In Germania, dove il tasso di governance è il più alto, l’investimento in infrastruttura è reale e misurabile, non solo dichiarato. In Francia, dove la strategia è ben definita ma l’integrazione è fragile, la governance è rimasta a livello di policy senza diventare architettura operativa. I segnali italiani mostrano una barriera specifica: una quota significativa di rispondenti cita la mancanza di sponsorship esecutiva come ostacolo concreto all’uso efficace dei dati.

Non è un problema tecnologico. È un problema organizzativo. Capire una priorità non equivale a possederla operativamente. Il costo di questa distanza è misurabile: in tutta l’EMEA, il 74% delle organizzazioni segnala iniziative operative almeno periodicamente rallentate da vincoli di performance infrastrutturale. La principale causa di ROI deludente sui progetti AI non è il modello sbagliato ma la qualità dei dati che lo alimenta.

La sequenza sbagliata e come invertirla con la Private AI

Il messaggio che emerge da questi mercati non è che l’Europa sia impreparata. È che sta costruendo nella sequenza sbagliata: prima il modello, poi i dati. Prima il caso d’uso AI, poi la governance.

L’AI è efficace solo quanto i dati che la alimentano. Senza una governance coerente in tutti gli ambienti, le organizzazioni si trovano di fronte a limitazioni nell’accuratezza, nella fiducia e nel valore di business che l’AI può generare. Non è possibile costruire un’AI affidabile su dati che non si riescono pienamente a governare.

La destinazione corretta ha un nome preciso: Private AI. Ovvero la capacità di eseguire modelli di intelligenza artificiale, anche generativa, su dati proprietari in ambienti controllati, senza cedere sovranità a provider esterni. Per il board, questo significa governance totale su modelli e dati, indipendenza dai fornitori e protezione della proprietà intellettuale nei settori in cui il dato è il principale asset competitivo. Ma non esiste Private AI senza data readiness: se i dati non sono tracciati, governati e accessibili in modo coerente su tutti gli ambienti, questa destinazione resta un esercizio teorico. Il paradosso europeo che la survey ha misurato è esattamente la distanza tra le organizzazioni che potranno percorrere questa strada e quelle che non possono ancora farlo.

Tre decisioni comuni a tutti i paesi

Con l’AI Act pienamente esecutivo dal 2 agosto 2026, questa distanza ha smesso di essere un problema tecnico per diventare un rischio strategico con una scadenza. Tre decisioni non possono essere rinviate.

La prima: misurare il gap reale con un audit tecnico della governance esistente – non una survey di percezione interna, ma una mappatura di quali dati sono effettivamente catalogati, tracciati e protetti su ogni ambiente. Senza questa base, ogni strategia AI è costruita su fondamenta che nessuno ha mai verificato.

La seconda: assegnare ownership esecutiva nominativa alla governance, con un mandato esplicito al board. Finché resta un tema IT, il gap non si chiude né a Berlino né a Milano. Con l’AI Act in vigore questo diventa un requisito di compliance.

La terza: adottare architetture che portino la governance ai dati ovunque risiedano, cloud, data center o edge, ossia il cuore della Private AI.

I numeri della survey fotografano un’industria europea che sta per fare un salto, e che ha ancora il tempo di prepararsi correttamente. La differenza tra chi arriverà preparato e chi no dipende da una sola cosa: la velocità con cui si traduce la consapevolezza in esecuzione.

A cura di Yari Franzini, Group Vice President Southern Europe, Cloudera