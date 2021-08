Hitachi completa l’acquisizione di GlobalLogic

Hitachi ha completato l’acquisizione di GlobalLogic secondo i termini dell’accordo firmato il 31 marzo 2021.

La filiale statunitense di Hitachi HGDH, ha acquisito il 100% delle azioni in circolazione di GlobalLogic Worldwide Holdings, società madre di GlobalLogic, e GlobalLogic Worldwide Holdings e GlobalLogic controllate ora al 100% da HGDH.

Con oltre 21.000 professionisti che lavorano in centri di ingegneria e studi di progettazione in tutto il mondo, GlobalLogic è specializzata in ingegneria digitale avanzata, experience design e data service per supportare i clienti ad accelerare l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti ed esperienze digitali, attraverso la creazione collaborativa su scala globale. Grazie all’acquisizione di GlobalLogic il gruppo rafforzerà la propria strategia di promozione del Social Innovation Business attraverso la tecnologia digitale, per meglio rispondere alle necessità dei clienti e della società. Inoltre, il gruppo Hitachi sarà in grado di accelerare ulteriormente la trasformazione digitale delle infrastrutture sociali a livello mondiale, ampliando il suo core business di soluzioni digitali Lumada.

Le competenze di GlobalLogic, unite a quelle di Lumada di Hitachi, permetteranno a GlobalLogic di implementare l’ampia libreria di soluzioni digitali di Hitachi nel mercato globale aiutando così clienti e aziende a rispondere alle proprie esigenze attraverso un agile sviluppo di applicazioni nel cloud. Inoltre, Hitachi prevede che la collaborazione tra GlobalLogic e le sue business unit – IT, Energia, Industria, Mobilità, Smart Life e la sua attività di sistemi automobilistici (Hitachi Astemo) apporterà un notevole valore aggiunto alla sua vasta gamma di prodotti, grazie all’aggiunta di tecnologie digitali avanzate e alla creazione di nuove soluzioni Lumada. Il Gruppo e GlobalLogic lavoreranno insieme per affrontare il crescente mercato dell’innovazione digitale e promuovere l’espansione globale del business Lumada, promuovendo la missione di Hitachi di aumentare il valore sociale, ambientale ed economico dei clienti concentrandosi su tre aree chiave: ambiente, resilienza, sicurezza e protezione, e contribuendo a realizzare una società sostenibile.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a GlobalLogic nel gruppo Hitachi“ ha dichiarato Toshiaki Higashihara, Executive Chairman & CEO, Hitachi Ltd. “La nostra società mira a diventare un leader globale nel settore dell’innovazione sociale, accelerando la trasformazione digitale delle infrastrutture, combinando l’innovatività delle capacità avanzate di GlobalLogic nel campo dell’ingegneria dei prodotti digitali e dell’experience design con l’affidabilità che Hitachi ha consolidato nei settori mission-critical. Attraverso la creazione collaborativa con i clienti di tutto il mondo, Hitachi e GlobalLogic collaboreranno per dare risposta ai problemi della società e dei clienti avvalendosi di Lumada e contribuiranno a migliorare la qualità della vita concentrandosi su tre aree chiave: ambiente, resilienza e sicurezza.”

“Unirsi al gruppo Hitachi rappresenta un’opportunità unica per combinare la potenza dell’Operating Technology (OT), dell’Information Technology (IT) e dell’IoT/Digital Engineering sotto un unico brand” ha commentato Shashank Samant, presidente e CEO di GlobalLogic. “Siamo entusiasti di collaborare con Hitachi e desiderosi di mettere in campo il nostro know-how e la nostra esperienza nel settore e nel digitale per ottenere risultati innovativi per i nostri clienti e un maggior valore per la società”.