Plusnet si affida a Juniper per proteggersi dagli attacchi DDoS

Juniper Networks, leader nelle reti sicure basate su AI, ha annunciato che Plusnet, azienda che offre servizi di comunicazione e di rete per 25.000 aziende in Germania, ha scelto la soluzione di sicurezza DDoS di Juniper Networks e Corero per proteggere infrastruttura, azienda e clienti.

Sebbene gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) siano da sempre parte del panorama delle minacce, la loro frequenza, estensione e grado di sofisticatezza è in costante crescita. Per analizzare le anomalie nei pattern di traffico, in passato Plusnet (il cui raggio d’azione si estende a 200 città e regioni della Germania) si è affidata a una soluzione interna di filtraggio dei dati. Tuttavia, tale soluzione richiedeva l’intervento manuale, che risultava poco pratico e poco efficace con l’aumentare e l’evolversi degli attacchi. Plusnet aveva bisogno di automatizzare il contenimento degli attacchi DDoS con una soluzione efficace, dinamica e scalabile, in grado di proteggere la rete nazionale dalle interruzioni del servizio causate dagli attacchi.

Elementi principali

Plusnet ha adottato un approccio attivo per contrastare gli attacchi DDoS con la soluzione di sicurezza DDoS di Juniper Networks e Corero, che offre funzionalità di rilevamento e contenimento in tempo reale degli attacchi, permettendo di identificare e bloccare pericolose minacce in pochi secondi.

La soluzione adottata elimina il traffico dannoso dal perimetro della rete nel punto più vicino possibile alla fonte, per una protezione immediata ed efficace a costi contenuti.

Juniper Networks MX Series Universal Routing Platforms opera in sinergia con Corero SmartWall Threat Defense Director per identificare e rilevare gli attacchi con rapidità e precisione e per automatizzarne il contenimento. L’analisi e il monitoraggio continuo offrono ai professionisti della sicurezza di rete una visibilità completa sui pattern di dati e sulle anomalie.

La capacità di protezione offerta da questa soluzione si estende facilmente a decine di terabit al secondo contrastando efficacemente il continuo aumento degli attacchi DDoS.

“Durante la fase di test della soluzione Juniper-Corero, è stato rilevato un flusso gestibile di attacchi DDoS. Grazie alla soluzione Juniper-Corero, Plusnet ha migliorato ulteriormente la sicurezza di rete senza impattare sulle prestazioni”, ha affermato Ralf Weber, Head of Competence Center Network & Security di Plusnet.

“Per poter offrire un’esperienza utente affidabile, i service provider devono garantire che le operazioni aziendali siano sempre disponibili e prive di tempi di inattività”, ha commentato Steffen Gienger, Senior Director, Service Provider Sales, EMEA di Juniper Networks. “Plusnet ha adottato un approccio proattivo automatizzando completamente la prevenzione degli attacchi DDoS e garantendo in tal modo la protezione delle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 contro il costante e crescente rischio di interruzione del servizio e di tentativi di estorsione”.