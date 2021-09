SentinelOne inaugura un centro di R&S nella Repubblica Ceca

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha aperto un nuovo ufficio e centro di innovazione a Praga, nella Repubblica Ceca. La nuova sede si occuperà delle attività di sviluppo dei prodotti per potenziare i team distribuiti in tutto il mondo, dall’America, all’Europa e in Asia.

SentinelOne prevede di assumere 100 nuovi professionisti nei prossimi 12 mesi per valorizzare la straordinaria presenza di talenti tecnici nella regione, creando opportunità economiche e di sviluppo professionale a livello locale.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Ric Smith, Chief Technology Officer di SentinelOne: «SentinelOne è arrivata dove si trova oggi grazie a un costante impegno profuso dall’azienda nell’innovazione tecnologica e nella distribuzione dei prodotti. Manteniamo una posizione particolarmente strategica nelle aree dove apriamo i nostri uffici di sviluppo tecnico e non potremmo essere più orgogliosi di avviare un ufficio nella Repubblica Ceca – regione rinomata per la presenza dei migliori talenti ingegneristici. Confidiamo di poter assicurare ottime opportunità di sviluppo allo staff locale, mentre continueremo a far evolvere la nostra piattaforma SentinelOne Singularity XDR».

Martin Matula, che di recente è stato nominato Vice Presidente e General Manager, Engineering Site Lead della Repubblica Ceca, guiderà il team di sviluppo a livello regionale, favorendo la continua innovazione e la realizzazione di prodotti in modo progressivo. Matula gestirà la crescita del team di ingegneri della Repubblica Ceca, espandendosi in tutta l’Europa Centrale e Orientale.

Secondo Divya Ghatak, Chief People Officer di SentinelOne: «Mentre proseguiamo ad ampliare la presenza internazionale, è fondamentale mantenere i nostri valori culturali intatti, basati su fiducia, responsabilità, creatività, determinazione e collettività. Sono questi i valori che guidano la nostra identità, favorendo lo sviluppo di un unico team volto al raggiungimento di un obiettivo comune. Siamo entusiasti di dare il benvenuto in SentinelOne ai talenti tecnici della Repubblica Ceca, mentre continuiamo a fissare lo standard per la protezione autonoma della cybersecurity».