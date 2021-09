Webinar: Registro dei Trattamenti, la base del programma privacy

La tracciabilità dei dati è una componente critica di qualsiasi programma sulla privacy. Capire come i dati circolino all’interno dell’azienda è un prerequisito per essere in grado di proteggere i dati e analizzarli per individuare i rischi.

Mantenere un registro rigoroso aiuta anche le imprese a creare in modo più efficiente rapporti di conformità, a soddisfare le richieste di diritti di accesso ai dati (DSAR), a gestire le tempistiche di risposta alle violazioni e agli incidenti e a creare valutazioni di impatto sulla privacy.

Partecipa a questo webinar per scoprire:

Perché la tracciabilità dei dati è il fondamento di un programma sulla privacy di successo

Come creare e mantenere la tua mappa dei dati

Suggerimenti operativi e best practice

L’appuntamento è online alle 10 del 7 ottobre. Il webinar è gratuito. Clicca qui per iscriverti