ServiceNow leader nelle piattaforme applicative low-code

ServiceNow, azienda attiva nei workflow digitali, è stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2021 dedicato alle piattaforme applicative low-code per enterprise. È il secondo anno consecutivo che l’azienda ottiene questo riconoscimento.

ServiceNow Creator Workflows, basato sulla Now Platform, consente a ogni dipendente di innovare su larga scala grazie a strumenti low-code, per poter creare e distribuire facilmente applicazioni workflow. Dalle app dedicate ai singoli dipartimenti ai workflow mission-critical e interaziendali, Creator Workflows mette il potere dell’automazione nelle mani dell’azienda, consentendo alle persone di ogni livello di competenza tecnica di creare app che forniscono risultati aziendali concreti e in tempi rapidi.

Secondo Gartner “Entro il 2025 il 70% delle nuove applicazioni sviluppate dalle imprese utilizzerà tecnologie low-code o no-code, rispetto a meno del 25% del 2020”.

“Il low-code è diventato un imperativo aziendale per la nuova era del lavoro ibrido e ServiceNow soddisfa questa richiesta grazie a soluzioni di facile utilizzo che consentono agli sviluppatori di tutti i livelli di creare applicazioni per i workflow e collaborare su un’unica piattaforma” commenta Josh Kahn, SVP of Creator Workflow Products at ServiceNow “. Riteniamo che questo riconoscimento come Leader del Gartner Magic Quadrant certifichi la nostra piattaforma di automazione e la validità sul mercato delle nostre capacità relative alle applicazioni low-code”.

Le soluzioni chiave all’interno di ServiceNow Creator Workflows includono:

App Engine : permette agli sviluppatori di ogni livello di creare app low-code per i workflow, in maniera rapida e scalabile

IntegrationHub : connette velocemente i workflow ai sistemi di business critici e semplifica l’automazione in tutta l’azienda

Il “2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low‑Code Application Platforms” è disponibile a questo link