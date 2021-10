Revlon sceglie l’e-commerce di SAP

SAP ha annunciato che lo specialista mondiale della bellezza Revlon utilizzerà l’offerta RISE with SAP per accelerare la migrazione strategica al cloud dell’organizzazione.

La società, che lo scorso anno ha visto le vendite nette dell’e-commerce aumentare del 40% circa, rimane concentrato sul miglioramento delle sue capacità digitali end-to-end per supportare la costante crescita di questo canale. Portando RISE with SAP su un’infrastruttura AWS, Revlon prevede di rafforzare la sua infrastruttura digitale per aiutare le sue attività di e-commerce a diventare più agili e innovative. Sempre lo specialista nella bellezza ha inoltre a piano di utilizzare la soluzione SAP Analytics Cloud per incorporare modelli di analisi predittiva nei propri processi aziendali.

Con SAP, Revlon si prepara a ridurre anche i costi complessivi di gestione

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jose Urquijo, Chief Information Officer di Revlon: «RISE with SAP offre a Revlon numerose opportunità per sostenere la nostra continua accelerazione digitale aiutandoci a rendere più moderne le nostre infrastrutture e applicazioni di back-office di base e riducendo al contempo i costi complessivi di gestione. Inoltre, RISE with SAP consentirà una maggiore flessibilità e agilità a supporto del programma Revlon Global Growth Accelerator, che abbiamo presentato in occasione dell’annuncio dei dati finanziari del primo trimestre 2021».

Per DJ Paoni, President di SAP North America: «Revlon è un brand iconico, che ha saputo ottenere nel tempo la fiducia dei consumatori, noto per l’innovazione nel settore della bellezza e della cura della persona, oltre ad essere da sempre attento all’esperienza cliente. Siamo onorati di far parte dell’incredibile percorso di trasformazione di Revlon e di fornire soluzioni per aiutare l’azienda a continuare a crescere e aumentare la propria quota di mercato».