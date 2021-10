Vieni a provare il nuovo portale Cloud IaaS di Naquadria

IaaS, ovvero Infrastructure as a Service. Si tratta di un acronimo con il quale, ormai, abbiamo preso confidenza. Ma cosa sono e come funzionano, nella realtà, i servizi Cloud IaaS? Una risposta concreta, a questa domanda, sarà fornita il 12 e 13 ottobre da Naquadria nel corso di SMAU, la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Un evento, organizzato in presenza, presso la Fiera Milano City.

Si tratta di un ritorno alla normalità che Naquadria, l’impresa piacentina che dispone di un data center TIER3 certificato ISO 27001, ISO 9001 e GDPR compliance, vuole celebrare fornendo un’occasione unica ai visitatori di SMAU. Nei lunghi mesi di lock-down, infatti, il team di Naquadria ha lavorato al raddoppio del proprio Data Center, che oggi si estende su una superficie di 1.000 m² , in cui sono concentrate le più moderne tecnologie e dove i tecnici hanno lavorato per garantire i più elevati livelli in termini di sicurezza e affidabilità, come dimostrano le certificazioni conseguite dalla struttura.

Prova il servizio Cloud IaaS

Proprio la disponibilità di un team di tecnici specializzati permette a Naquadria di creare soluzioni personalizzate, con focus su sicurezza e innovazione. Ed un elemento significativo di questa offerta sono proprio i nuovi servizi Cloud IaaS certificati ISO 27017 e 27018, accessibili anche alla pubblica amministrazione. Servizi che si affiancano a tante altre novità in campo Cyber Security, oltre ai servizi già presenti di Housing e Co-location.

Nel corso di Smau, però, Naquadria permetterà soprattutto ai visitatori di provare gratuitamente, ed in esclusiva, il nuovo portale di Cloud IaaS. Il portale dell’infrastruttura Cloud multi-site, infatti, permette il deploy delle macchine virtuali e della rete direttamente da web browser in pochi e semplici click. Un’esperienza che, nel corso di Smau, sarà possibile sperimentare personalmente, con il supporto diretto dei tecnici, per comprendere i vantaggi e la praticità di questa soluzione. L’infrastruttura Cloud multi-site del Data Center di Piacenza, in cui l’hardware è interamente gestito dagli specialisti dell’azienda, è altamente scalabile. Mentre il deploy delle macchine virtuali e della rete è interamente controllato e gestibile via web browser.

Ma quanto costano i servizi Cloud IaaS? Una risposta diretta arriva dal sito della stessa Naquadria, che mette a disposizione un configuratore sul quale definire le risorse necessarie e, in automatico, visualizzare il costo mensile. Ma l’occasione di Smau merita di essere sfruttata per testare gratuitamente le funzionalità ed incontrare direttamente i tecnici specializzati per ottimizzare le risorse ed i servizi necessari ad ogni singola realtà.

Per ottimizzare il flusso allo stand ed essere sicuri di avere l’immediata disponibilità di un tecnico dedicato, consigliamo di effettuare la prenotazione al seguente link

Naquadria mette inoltre a disposizione una serie di biglietti di accesso gratuito a Smau