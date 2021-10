Now at Work: il futuro del lavoro è ibrido

ServiceNow, azienda specializzata nei workflow digitali, presenta Now at Work 2021 EMEA, l’evento che si svolgerà all’interno della Now at Work digital experience, per scoprire come gestire il futuro del lavoro ibrido e avere successo.

Il mondo del lavoro oggi è diventato ibrido, una parte della forza lavoro ha fatto ritorno nei propri uffici all’interno delle aziende, ma molti continuano a svolgere le attività da remoto e continueranno a farlo, in una logica di postazioni a rotazione e modelli di lavoro distribuiti. Le organizzazioni orientate al futuro devono quindi scegliere una tecnologia in grado di fornire un’esperienza continua e immersiva per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Le aziende in grado di fornire ai dipendenti la giusta esperienza digitale all’interno di un workspace ibrido miglioreranno l’engagement, la produttività e otterranno e manterranno la business continuity.

Now at Work 2021, tra innovazione e storie di successo

ServiceNow è un partner strategico per la trasformazione digitale e permette alle aziende di tutto il mondo di diventare quelle organizzazioni digitali che devono essere, grazie alla propria tecnologia. Nel corso dell’evento Now at Work 2021 EMEA verranno presentate le novità, le innovazioni e le storie di successo dei clienti per scoprire come vincere le sfide di questo periodo grazie alla digitalizzazione dei workflow.

L’evento si svolgerà online il 14 ottobre, ulteriori informazioni sull’evento, l’agenda e il form di registrazione sono disponibili a questo link