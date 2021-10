Nuove SMART Skills in Fattura SMART di Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha annunciato un ampliamento dell’ecosistema di Fattura SMART con nuove SMART Skills: “Gestione fatture estere”, “Gestione beni in reverse charge” e “Comunicazione spese Sanitarie”.

L’ecosistema di Fattura SMART, un applicativo che certifica il suo successo con quasi 400mila utenze, ospita le SMART Skills concepite per automatizzare e velocizzare il processo di fatturazione elettronica e migliorare lo scambio con clienti, fornitori e banche.

“ Gestione SMART fatture passive estere ” consente la gestione end-to-end delle fatture da e per l’estero all’interno dell’ecosistema Fattura SMART.

” consente la gestione end-to-end delle fatture da e per l’estero all’interno dell’ecosistema Fattura SMART. “ Gestione SMART beni in reverse charge ” permette di inviare al “Sistema di Interscambio” la fattura integrativa di reverse charge sfruttando la procedura guidata e gli automatismi che arricchiscono la nuova SMART Skill.

” permette di inviare al “Sistema di Interscambio” la fattura integrativa di reverse charge sfruttando la procedura guidata e gli automatismi che arricchiscono la nuova SMART Skill. “Comunicazione SMART spese sanitarie” consente alle professioni sanitarie di adempiere all’obbligo della comunicazione delle spese sanitarie direttamente da Fattura SMART.

Non solo nuove SMART Skills a favore delle PMI

Oltre alle nuove SMART Skills l’azienda presenta due innovative soluzioni sviluppate in ambito prevalentemente finanziario, Incassa SMART crediti fiscali e Incassa SMART crediti commerciali.

Nell’attuale contesto economico e sociale emerge l’esigenza per PMI e microimprese di una liquidità immediata per sostenere la ripresa post pandemica. Sulla base di questa considerazione Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato i due nuovi servizi rivolti rispettivamente ai Professionisti e alle Aziende.

Con la soluzione Incassa SMART crediti fiscali , il professionista potrà supportare i propri clienti nell’ottenere liquidità immediata con la vendita dei crediti d’imposta.

, il professionista potrà supportare i propri clienti nell’ottenere liquidità immediata con la vendita dei crediti d’imposta. La soluzione Incassa SMART crediti commerciali è dedicata alle Aziende che, direttamente dal loro gestionale ARCA, potranno richiedere il servizio di cessione dei crediti relativi alle fatture commerciali, ottenendo immediata liquidità.

Entrambe queste nuove soluzioni sono state sviluppate in collaborazione con Finanza.tech, IT Finance Company che si occupa di consulenza finanziaria in modo nuovo, tramite una piattaforma digitale che permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile.

Wolters Kluwer Italia amplia, inoltre, l’ecosistema in cloud Genya con un’innovativa soluzione tecnologica che risponde alle esigenze dettate dalla Riforma del Terzo Settore. I molti Studi Professionali, che seguono le attività di enti e organizzazioni senza scopo di lucro, con Genya Bilancio Enti Terzo Settore potranno gestire i nuovi schemi di bilancio e predisporre la documentazione e il relativo deposito con grande semplicità ed efficacia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia: «Anche con la presentazione delle innovative soluzioni per professionisti e PMI, la nostra società dimostra la propria priorità nel voler trasformare le interazioni con i propri clienti in un evento continuo e focalizzato su di essi, dove l’investimento in nuove tecnologie e competenze consentono una innovativa esperienza digitale end-to-end. Il complesso momento economico unito all’emergenza sanitaria sono veri acceleratori della trasformazione digitale. Per questo siamo sempre più impegnati a fornire a professionisti e aziende strumenti adeguati alle importanti sfide imposte dal periodo e a consolidare sempre più il rapporto consulenziale che li unisce. Le nostre innovazioni sono ispirate da due principi fondamentali: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore. Wolters Kluwer Tax & Accounting si pone come partner di riferimento per i propri clienti e vuole continuare a contribuire al successo del loro business come a quello dei loro clienti finali».