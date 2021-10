PUNCH Group accellera benchmarking e prototipazione

PUNCH Torino ha selezionato Oracle Cloud High Performance Computing per il proprio lavoro di analisi sui sistemi innovativi di propulsione e controllo in ambito automotive.

PUNCH Torino ha infatti recentemente assunto la responsabilità globale delle attività di Ricerca e Sviluppo per il gruppo PUNCH in tutto il mondo, con competenze uniche nello sviluppo, produzione e integrazione di tecnologie, sistemi e processi collaudati per soluzioni chiavi in mano.

Tecnologie che utilizzano l’idrogeno, progetti di micro-mobilità sostenibile e sicura, applicazioni di intelligenza artificiale, utilizzo della produzione additiva e dell’elettronica avanzata sono solo alcune delle offerte che PUNCH Group è in grado di fornire ai propri clienti a livello globale.

Per lavorare su tutti questi progetti e applicazioni, PUNCH era alla ricerca di un partner sull’infrastruttura IT che fosse in grado di far fronte alle sue esigenze di simulazione e prototipazione virtuale. La flessibilità di scalare verso l’alto e verso il basso a seconda del carico di lavoro, dando sempre le migliori prestazioni possibili, era fattore chiave nel processo decisionale. La soluzione HPC di Oracle fornisce infatti l’agilità necessaria al team PUNCH per i suoi nuovi progetti, che oggi dispongono di risorse cloud scalabili, che permettono agli sviluppatori di utilizzare sempre componenti ottimizzate.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mauro Bighi, IT Manager di PUNCH Torino: «Abbiamo eseguito un Proof of Concept con risultati di performance eccezionali, e dal POC a un ambiente di prova del prodotto ci sono volute solo 10 settimane. Abbiamo scelto Oracle per il benchmarking veloce e per la capacità di fornirci le competenze HPC che ci hanno supportato durante il passaggio dal POC alla produzione».

Tutto è stato possibile grazie alla perfetta collaborazione di tutto il team esteso di Oracle – e in particolare degli specialisti HPC automotive – con il Partner e System Integrator scelto da PUNCH, Do-IT.