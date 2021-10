Dynatrace SaaS è su Google Cloud

Dynatrace ha annunciato di aver ampliato la sua partnership strategica con Google Cloud per aiutare le principali organizzazioni mondiali ad accelerare l’innovazione e a domare la complessità del cloud. A seguito di questa estensione, Dynatrace Software Intelligence Platform sarà disponibile come SaaS nativa sulla piattaforma Google Cloud, offrendo ai clienti maggiore flessibilità e scelta nella selezione dei fornitori di servizi cloud.

Questo miglioramento rende più facile per i clienti in comune sfruttare l’osservabilità profonda del cloud di Dynatrace, la sicurezza continua delle applicazioni runtime e le funzionalità avanzate di AIOps, insieme alla potenza della piattaforma di Google Cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Damien Cazenave, CTO e CISO di Carrefour France: «L’innovazione digitale, alimentata dai moderni ambienti multicloud, è al centro della nostra attività. L’infrastruttura scalabile e sicura di Dynatrace SaaS su Google Cloud ci consente di massimizzare il valore che otteniamo da entrambe le soluzioni. Grazie alla profonda osservabilità, agli AIOps avanzati e alle funzionalità di sicurezza delle applicazioni di Dynatrace, possiamo gestire in modo efficiente ambienti multicloud, automatizzare i processi manuali e accelerare l’innovazione eliminando le azioni inutili. Questo consente ai nostri sviluppatori di stare tranquilli sapendo che solo il codice più sicuro e di massima qualità arriva in produzione. Inoltre, questo ci garantisce di offrire le eccezionali esperienze digitali che i nostri clienti si aspettano».

Ruolo centrale per Dynatrace e Google Cloud

Per Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President di Google: «L’ampia osservabilità, le AIOps avanzate e la sicurezza delle applicazioni runtime sono fondamentali per offrire le migliori esperienze digitali possibili. Con le capacità avanzate di Dynatrace in questo ambito, siamo entusiasti che la piattaforma di Software Intelligence sia disponibile in modo nativo su Google Cloud. Questo è un passo significativo nella continua espansione della nostra partnership strategica. Insieme, Dynatrace e Google Cloud stanno svolgendo un ruolo centrale nell’aiutare i nostri clienti ad accelerare le iniziative cruciali di trasformazione digitale».

Infine, secondo Mike Maciag, Chief Marketing Officer di Dynatrace: «Siamo entusiasti di lavorare con Google Cloud per aiutare le più grandi organizzazioni del mondo ad accelerare la loro innovazione digitale. Oggi le organizzazioni hanno bisogno della visione più ampia dei loro ambienti multicloud complessi e dinamici. Grazie alla piattaforma leader di Google Cloud e alla profonda osservabilità, automazione e intelligenza offerte da Dynatrace, rendiamo più veloce, più facile ed efficiente guidare l’innovazione nel cloud e scalare le applicazioni trasformative».

Dynatrace SaaS su Google Cloud Platform sarà disponibile per i clienti early access entro 60 giorni, con disponibilità generale a febbraio 2022.