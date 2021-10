Cimbali sceglie TeamViewer per l’assistenza remota delle macchine

Il Gruppo Cimbali, specialista mondiale nella produzione di macchine da caffè professionali, ha scelto TeamViewer per il suo nuovo programma di assistenza remota su scala mondiale per i propri clienti business. Grazie alla soluzione di connettività sicura di TeamViewer, i tecnici del Gruppo Cimbali – o dei suoi distributori – possono accedere da remoto alle macchine dei clienti per risolvere rapidamente i problemi, e quindi ridurre i tempi di fermo macchina e minimizzare la perdita di fatturato.

Integrando la soluzione TeamViewer nelle macchine, i tecnici hanno un accesso remoto affidabile e sicuro al file system e allo schermo della macchina da caffè, quasi come se fossero sul posto, e possono fare una valutazione accurata del problema riscontrato. Il nuovo servizio del Gruppo Cimbali si concentra principalmente sul supporto di assistenza tecnica relativo a problemi software ed errori manuali. Le prime analisi hanno rivelato che il servizio clienti a distanza può ridurre i costi di viaggio dei tecnici fino al 50% e, allo stesso tempo, aumentare fino al 20% l’efficienza degli interventi.

Il nuovo servizio è disponibile per le macchine dei brand LaCimbali e Faema del Gruppo Cimbali.

La soluzione di TeamViewer aiuta anche i tecnici che si trovano sul posto nel ricevere supporto da remoto dai colleghi che si trovano in qualsiasi altra parte del mondo. Per il Gruppo Cimbali, questo è un aspetto particolarmente importante perché consente il trasferimento delle competenze, potendo migliorare la formazione dei tecnici che hanno meno esperienza, direttamente sul campo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Edgardo Ferrero, Services Director del Gruppo Cimbali: «Tra i nostri clienti ci sono caffetterie internazionali che devono poter disporre – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – delle loro macchine professionali per espresso e cappuccino. Grazie al nostro nuovo ‘Global Remote Service Program’, siamo in grado di ridurre significativamente i tempi di inattività delle macchine, attivare il supporto rapidamente e quindi aumentare il ritorno sull’investimento dei nostri clienti. Allo stesso tempo, i nostri tecnici risparmiano tempo e sono in grado di evadere più ticket, creando valore aggiunto per i nostri clienti».

Lukas Baur, Executive Vice President Solution Sales di TeamViewer, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi che le nostre soluzioni abilitino nuovi servizi digitali per qualsiasi tipo di settore. Il caso Cimbali è un esempio di come un’azienda possa trarre vantaggio dall’interazione tra connettività e Internet of Things per creare un nuovo servizio per i propri clienti in tutto il mondo. Dimostra come la digitalizzazione renda la catena del valore di un’azienda più intelligente e più vantaggiosa in termini economici».

Programma Global Remote Service per i clienti Cimbali

Il gruppo italiano Cimbali ha creato una rete di distribuzione che copre oltre 100 Paesi e coinvolge 700 distributori, un settore di mercato che rappresenta più dell’80% dei loro prodotti. Anche se oggi il Gruppo ha dimensioni mondiali, le radici sono profondamente italiane con una importante presenza nel nostro Paese, infatti, tutte le macchine sono prodotte in Italia. Tra i clienti commerciali del Gruppo Cimbali ci sono aziende del settore gastronomico a livello mondiale, ma anche aziende locali e regionali in tutto il mondo.