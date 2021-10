Ericsson lancia la Time-Critical Communication

Ericsson sta potenziando le sue capacità 5G con il lancio di una soluzione end-to-end che garantirà la bassa latenza costante e l’elevato livello di affidabilità richiesto da applicazioni e servizi time-critical per i consumatori, le imprese e il settore pubblico.

Ericsson sta abilitando la Time-Critical Communication attraverso il suo nuovo prodotto Critical IoT – facilmente implementabile come aggiornamento software su reti 5G pubbliche e private, in aree ampie e di prossimità, su qualsiasi banda di frequenza 5G. Avendo implementato le reti 5G a livello globale, con servizi avanzati di banda larga mobile e Fixed Wireless Access, la nuova soluzione permetterà agli operatori di migliorare ulteriormente le esperienze d’uso nel cloud gaming e nella AR/VR, e di sbloccare nuove possibilità nel controllo da remoto, nell’automazione per la mobilità e nel monitoraggio industriale.

Oltre ai 2,5 miliardi di giocatori mobili stimati in tutto il mondo che godranno di un’esperienza di gioco senza ritardi, la nuova soluzione appassionerà tutti gli utenti 5G che cercano esperienze XR coinvolgenti. Andrà, inoltre, a beneficio delle imprese, delle industrie e degli enti pubblici in cui i processi di produzione o i servizi mission-critical dipendono fortemente da una connettività affidabile ad alte prestazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Per Narvinger, Head of Product Area Networks di Ericsson: «Ericsson continua a introdurre soluzioni 5G innovative che contribuiscono alla diffusione del 5G in tutto il mondo. Ora stiamo portando il 5G al livello successivo con la Time-Critical Communication, una soluzione che fornirà ai nostri clienti gli strumenti per espandere le loro offerte nei settori consumer, enterprise e pubblico e monetizzare ulteriormente il 5G».

La Time-Critical Communication di Ericsson è un software toolbox che consente di risolvere le problematiche legate a ritardi e interruzioni nelle reti mobili. Combina lo standard di comunicazione ultra-affidabile a bassa latenza (URLLC) specificato dalla 3GPP con le innovazioni Ericsson per mitigare i principali problemi di latenza. Basato sull’esperienza di Ericsson nella rete di accesso radio (RAN), nel Trasporto, nella 5G Core, nella gestione e nell’orchestrazione dei servizi, nel BSS e nei servizi di supporto, questo prodotto software garantisce una bassa latenza costante (da 50 ms a 1 ms) a livelli di garanzia predefiniti (dal 99,9% al 99,999%), abilitando casi d’uso di tipo time-critical.

Molti casi d’uso emergenti, infatti, sono di natura time-critical e richiedono la garanzia di una bassa latenza costante e di prestazioni altamente affidabili, non possibili nelle reti 4G e 5G di oggi. La nuova soluzione è progettata per rispondere a questa esigenza e mantenere tutte le promesse del 5G.

Ericsson ha sperimentato casi d’uso 5G di tipo time-critical con clienti e partner industriali come BT and Hyperbat, Einride and Telia, Boliden, ABB, Audi, Fraunhofer IPT, DT e Rockwell.

Ericsson e DT dimostrano la bassa latenza del 5G

Di recente Ericsson ha collaborato con Deutsche Telekom e Telstra per mostrare i benefici della tecnologia L4S (Low Latency Low Loss Scalable throughput) nella riduzione del ritardo in un gioco interattivo sul cloud. L4S è una delle nuove funzionalità della Time-Critical Communication.

In particolare, la L4S è una caratteristica avanzata che migliorerà la qualità dell’esperienza per servizi legati alla latenza o time-critical, come il cloud gaming e le applicazioni di realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR). Per illustrare i vantaggi della L4S, Ericsson e DT hanno registrato l’esecuzione di un gioco interattivo di corse in barca basato su cloud con e senza l’utilizzo di questa tecnologia. Giocato su una rete cellulare, la demo ha fornito una comparazione nell’esperienza di gioco tra una connettività 5G con L4S e una che la esclude.

I risultati hanno mostrato chiaramente picchi di jitter nel gioco senza L4S, mentre quello abilitato ha goduto di una navigazione fluida per tutto il tempo.

Qui il video della demo.

Per Alex Choi, SVP Technology Strategy & Innovation, Deutsche Telekom: «Una bassa latenza costante nelle reti cellulari è essenziale per creare nuove ed emozionanti esperienze. Insieme a Ericsson abbiamo dimostrato i vantaggi unici della latenza gestita con la tecnologia L4S per applicazioni time-critical e ad alta velocità su rete 5G. Continueremo la nostra collaborazione per favorire l’adozione della tecnologia L4S, per una erogazione costante e scalabile di servizi 5G ed edge di alta qualità a sviluppatori e clienti».

Come concluso da Narvinger: «Il nostro più recente progetto con Deutsche Telekom mostra come la funzione L4S possa migliorare notevolmente le prestazioni delle applicazioni time-critical e high rate nelle reti 5G. Una bassa latenza costante è un fattore chiave per molti nuovi servizi 5G e rappresenta una necessità per migliorare le prestazioni oltre il 4G. Questa funzione L4S aiuterà a portare i casi d’uso 5G esistenti a un nuovo livello e ad abilitare nuove applicazioni che gli operatori possono offrire a consumatori e imprese».