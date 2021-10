Il Comune di Alghero fa lo smart working sicuro con F-Secure

Il Comune di Alghero è l’ente locale che amministra la città di Alghero, situata in provincia di Sassari nella costa nord occidentale della Sardegna. Alghero è la quinta città della regione per numero di abitanti (circa 45.000) ed è una delle mete turistiche principali dell’isola.

Per il Comune lavorano circa 300 dipendenti.

All’inizio della pandemia, enti pubblici come i Comuni, abituati ad avere una forza lavoro in presenza negli uffici, si sono ritrovati a dover adattare velocemente le proprie infrastrutture per garantire lo smart working ai propri dipendenti e la continuità dei servizi ai cittadini. Anche il Comune di Alghero si è trovato nella necessità di attivare velocemente postazioni di lavoro sicure nelle case dei dipendenti. Gli unici ad essere presenti fisicamente nella sede del Municipio erano i tecnici del CED, responsabili di garantire la continuità operativa del Comune, e alcune risorse autorizzate. La difficoltà emersa fin da subito è stata la gestione in remoto di tutti gli endpoint collegati in VPN con la sede.

Lavoro da remoto: nuove sfide nella gestione della sicurezza

Il rapido passaggio al lavoro da remoto, le nuove esigenze di monitoraggio degli endpoint e l’imminente scadenza di alcune licenze antivirus di un altro vendor, ha comportato per il Comune di Alghero la valutazione di una nuova soluzione che garantisse una robusta sicurezza ma anche una più facile gestione e l’aggiornamento in remoto di tutti gli endpoint.

Per gestire la forza lavoro in smart working e garantire i necessari aggiornamenti software, l’installazione delle patch e il monitoraggio di ciò che accadeva sulla rete e sugli endpoint collegati in VPN, il Comune ha scelto di affidarsi a F-Secure Elements Endpoint Protection + F-Secure Elements Endpoint Detection and Response e F-Secure Elements Vulnerability Management.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberto Manca, Funzionario Tecnico del Comune di Alghero: «La pandemia ha trasformato radicalmente il nostro modo di lavorare. Nel 2020 quasi tutti nostri dipendenti hanno lavorato in smart working e anche oggi, ogni giorno, abbiamo un gran numero di risorse collegate dalle loro abitazioni. La sfida più grande è garantire la sicurezza della rete e degli endpoint connessi da remoto e gestire aggiornamenti e rilascio di patch, oltre che monitorare ciò che avviene in rete, dentro e fuori il perimetro».

Gestione ottimizzata di tutti gli endpoint e server da un’unica console

F-Secure consente di controllare la sicurezza sia delle macchine in rete che di quelle al di fuori della rete. Le macchine in remoto si collegano in VPN tramite il firewall del Comune e dalla piattaforma centralizzata F-Secure Elements vengono lanciati gli aggiornamenti di tutti i software installati sugli endpoint, oltre alle patch.

Come concluso da Manca: «Ora ho un’unica dashboard e da lì vedo tutti i prodotti e verifico velocemente se ho problemi e cosa mi serve. F-Secure riesce semplicemente a far passare le cose giuste e a bloccare quelle sbagliate. Tra le caratteristiche più interessanti che hanno fatto propendere per la scelta delle sue soluzioni di sicurezza vi sono la semplicità di installazione delle licenze dal cloud e la facilità di gestione di endpoint, computer e server direttamente da un’unica piattaforma. Con l’abbinamento tra firewall e le soluzioni di F-Secure ci sentiamo ben protetti, ma non bisogna mai abbassare la guardia».