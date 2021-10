Vertiv presenta la serie di inverter NetSure 230V

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato la serie di inverter Vertiv NetSure, una soluzione compatta per l’alimentazione dei carichi in corrente alternata (AC) e in corrente continua (DC) in un unico sub-rack con batteria comune. Il sistema fornisce alimentazione DC e AC da una piattaforma comune utilizzando un’unica unità di controllo, eliminando così la necessità di controller separati per l’alimentazione DC e l’inverter. Il sistema da 230V AC è attualmente disponibile in Asia, EMEA e America Latina e un sistema da 120V AC sarà disponibile nelle Americhe, dal 2022.

La serie di inverter NetSure, che fa tesoro della lunga esperienza di Vertiv e del suo ampio portfolio di soluzioni di alimentazione AC e DC, è un sistema integrato composto da un pannello di distribuzione in corrente alternata e continua, unità di controllo NetSure™ e raddrizzatori e inverter eSure™. Lavorando in maniera integrata, il sistema fornisce un tempo di trasferimento pari a zero tra la rete AC e le fonti di batterie DC, assicurando un backup estremamente efficace per i carichi critici. Il modulo inverter NetSure ha la migliore densità di potenza del settore nella categoria, 23 watt per pollice cubo (1,4W/cm3), racchiusa in un ingombro ridotto e fornisce un livello di efficienza che può arrivare al 96,3%. Questo modulo è particolarmente adatto per ambienti caratterizzati da alte temperature – fino a 80 gradi Celsius – per cui potrà trovare ampio utilizzo in ambiti quali infrastrutture di telecomunicazioni e reti Edge.

“Con la diffusione del 5G e una domanda crescente di capacità elaborative nei tradizionali ambienti alimentati in corrente continua, sia nei data center tradizionali che nelle infrastrutture Edge, cresce l’esigenza di gestire in modo affidabile ed efficiente sia i carichi AC che DC”, ha dichiarato Henrik Nilén, director of global DC power offerings di Vertiv. “Alta affidabilità e ingombri ridotti sono fattori particolarmente importanti per i siti Edge, in costante crescita. Con un’unica soluzione che coniuga il supporto di carichi sia AC che DC e con una densità di potenza di un inverter leader di mercato, il sistema Vertiv™ NetSure™ risponde pienamente a queste esigenze”.

Grazie a un unico sistema di controllo, la serie di inverter NetSure non richiede nè formazione aggiuntiva per gli operatori di rete né ulteriori investimenti in controller addizionali, riducendo in tal modo il numero di dispositivi installati e i relativi costi di manutenzione. La completa visibilità sui carichi sia AC che DC consente quindi di pianificare al meglio la distribuzione dei carichi, garantendo sempre elevati livelli di affidabilità.

Per i siti attualmente alimentati in corrente continua è disponibile un add-on del sistema NetSure inverter, con accesso frontale, che include tre inverter, distribuzione in corrente alternata e un’unità di controllo, il tutto in un sub-rack alto 1U e largo 19 pollici.

Vertiv vanta una lunga esperienza nell’alimentazione AC e DC, con un ampio portfolio di soluzioni per infrastrutture IT alimentate in corrente alternata e soluzioni di infrastrutture di telecomunicazioni alimentate in corrente continua. Tale esperienza è stata fondamentale per lo sviluppo della serie di inverter NetSure che offrono maggiore densità di potenza nella specifica categoria.