SAPSuccessFactors per i dipendenti di ENEA

Minsait, società di Indra, sta digitalizzando il sistema di gestione del personale di ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il progetto è stato presentato in occasione del SAP NOW 2021, che ha avuto luogo il 27 e 28 ottobre a Milano.

La società di tecnologia si sta occupando della modernizzazione dei sistemi gestionali di ENEA attraverso l’implementazione della suite SAP SuccessFactors, la piattaforma di Human Experience Management per la digitalizzazione e trasformazione dei processi HR.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Giovanni Ponti, responsabile Sistemi gestionali di ENEA: «In ENEA abbiamo deciso di intraprendere questo progetto con Minsait perché crediamo nei benefici che la trasformazione digitale, applicata alla gestione del nostro talento interno, può portare all’Agenzia, che riuscirà a coinvolgere ancora di più i propri ricercatori migliorando il loro rapporto con gli aspetti gestionali e amministrativi delle loro attività».

Il progetto, infatti, permetterà ad ENEA di gestire in maniera più efficace e aperta i dati relativi al personale, che saranno condivisi tra le diverse strutture aziendali a beneficio dei professionisti e ricercatori. In questo modo, la suite SAP SuccessFactors faciliterà la gestione delle operazioni, in particolare quelle straordinarie effettuate sulla banca dati, ad esempio adeguamenti economici, inquadramento e struttura, oltre alla gestione quotidiana delle presenze e assenze, inclusi coloro che lavorano in modalità agile come lo Smart Working.

Ancora per Ponti: «Abbiamo iniziato questo percorso attraverso la modernizzazione dei nostri sistemi gestionali passando da applicativi custom a sistemi all’avanguardia basati sulla piattaforma SAP S/4HANA. Grazie al progetto, l’Agenzia avrà processi più agili, con una user experience rinnovata più intuitiva e fruibile, volta a garantire un aumento dell’efficienza operativa».

Come affermato durante il Digital Talk Massimiliano Marinacci, Business Development SAP Lead di Minsait in Italia: «Siamo estremamente orgogliosi di accompagnare ENEA in questo percorso di innovazione in chiave digitale che pone il people journey al centro della strategia dell’Agenzia e che contribuirà, grazie alla suite SAP SuccessFactors, all’ulteriore aumento dell’engagement dei professionisti e ricercatori che lavorano ogni giorno per uno sviluppo economico sostenibile».