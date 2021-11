SAP con Teams per facilitare le vendite da remoto

In tema di vendite da remoto, in occasione dell’evento SAP Customer Experience LIVE: Unplugged, SAP ha annunciato che l’integrazione della soluzione SAP Sales Cloud con Microsoft Teams è ora disponibile per tutti i clienti.

Nel mondo di oggi, la “vendita a distanza” non è più un’eccezione ma è diventata la normalità. Il personale di vendita di tutto il mondo utilizza Microsoft Teams per incontrare i clienti e ora, grazie all’integrazione di SAP Sales Cloud e Microsoft Teams, gli utenti accedono istantaneamente alle informazioni dei clienti dalla piattaforma. Durante le riunioni, la forza vendita può aggiornare le informazioni in tempo reale senza mai uscire dall’ambiente Microsoft Teams.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sameer Patel, Chief marketing and Solutions Officer of Customer Experience di SAP: «Le soluzioni tradizionali di automazione delle vendite rappresentano strumenti di registrazione che si concentrano sull’esecuzione di attività amministrative. Queste possono distrarre i professionisti da attività ad alto valore. SAP Sales Cloud è diverso perché rimuove le complessità, si adatta alle mutevoli esigenze della forza vendita e rende più facile per loro concentrarsi sui clienti e la chiusura dei contratti. L’integrazione con Microsoft Teams è un altro ottimo esempio di come SAP renda più facile per le persone interagire con i clienti contribuendo al raggiungimento dei propri obiettivi di business».

Per Nicole Herskowitz, Microsoft Teams general manager: «Microsoft Teams rappresenta un nuovo modo di connettersi, collaborare e mantenere attivo il flusso di lavoro nel mondo ibrido di oggi. Siamo entusiasti che partner come SAP stiano realizzando app per Teams che si integrano in modo nativo per consentire soluzioni collaborative che aiutano i nostri clienti comuni a migliorare la produttività del team e soddisfare meglio le esigenze degli utenti».

Come concluso da Gamze Senkal, Manager of Information Technology presso Eczacıbaşı Building Products, divisione di una delle principali holding industriali in Turchia: «Oggi è più importante che mai eliminare gli attriti nel processo di vendita, rimuovere gli incarichi amministrativi e fornire ai nostri professionisti le giuste soluzioni che li aiutino a concentrarsi sui clienti e a interagire con loro ovunque e in qualsiasi momento. Con l’integrazione di SAP Sales Cloud e Microsoft Teams, la nostra forza vendita può accedere ai dati più recenti sui clienti con un clic direttamente da Microsoft Team. Inoltre, sono in grado di aggiornare i record delle vendite in tempo reale senza mai lasciare la piattaforma. Eliminando la duplicazione dei dati e l’aggiornamento dei registri, SAP Sales Cloud aiuta a garantire che i venditori si concentrino sui clienti e sulle attività a valore aggiunto».