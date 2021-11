Enterprise Architecture tra presente e futuro: se ne parla il 2 dicembre 2021

MEGA International, azienda di riferimento per le soluzioni di Enterprise Architecture (EA), organizza la sua conferenza annuale sull’Enterprise Architecture. Aperto a tutti, questo evento online si svolgerà il 2 dicembre 2021, con inizio dei lavori alle 9:30, e sarà incentrato sull’evoluzione del ruolo dell’Enterprise Architect, con l’obbiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di trasformazione delle organizzazioni. Nel 2020, l’evento ha riunito più di 3.000 persone.

Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA, aprirà la conferenza con un keynote su Next-Gen EA, prima di dare la parola ad analisti EA, ad esperti MEGA, nonché ai clienti e ai partner che verranno a condividere le loro esperienze in merito.

Agenda

• Keynote: il passaggio all’Enterprise Architecture di nuova generazione (15′)

Il moderno EA Enterprise Architect deve fornire approfondimenti e condividere suggerimenti su come costruire un’impresa a prova di futuro. In questa sessione, scopriremo come creare un business case per una EA connessa, con l’obbiettivo di accelerare la trasformazione e ottenere una reale agilità e resilienza aziendale.

• Lo stato dell’Enterprise Architecture nel 2021 e oltre (20′)

Forrester e MEGA condivideranno le opinioni su come le attuali priorità aziendali si sono evolute rispetto al fondamentale ruolo dell’enterprise architect e su come quest’ultimo deve evolversi.

• Accelerare il valore aziendale grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale ( 20′)

Analizzeremo come l’automazione e l’intelligenza artificiale possono aiutare a creare valore e ottimizzare le iniziative di Enterprise Architecture.

• Tavola rotonda: sostenere la trasformazione aziendale con l’Enterprise Architecture (40′)

Esperti e clienti discuteranno l’evoluzione dell’EA e le sfide affrontate dagli Enterprise Architect per portare valore reale al business.

• Sbloccare il pieno potenziale di trasformazione dei dati collegando la governance dei dati e l’Enterprise Architecture (20′)

In che modo la governance dei dati consente alle organizzazioni di controllare meglio il flusso delle informazioni tra sistemi, applicazioni e processi.

• Tavola rotonda: come la gestione dei processi aziendali e il process mining possono supportare la trasformazione aziendale (30′)

Un gruppo di esperti dimostrerà il potenziale del process mining e come supporta progetti di trasformazione come l’implementazione di ERP.

• Progettare l’impresa resiliente con la gestione integrata dei rischi (20′)

Come gli Enterprise Architect possono aiutare le organizzazioni a diventare più resilienti sfruttando l’Enterprise Architecture con la gestione del rischio integrata.

Per saperne di più sui relatori e registrarsi clicca qui.