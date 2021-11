DAB Pumps riceve il Red Hat EMEA Digital Leaders Awards

DAB Pumps, azienda multinazionale specializzata nel campo delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell’acqua, ha vinto il Red Hat EMEA Digital Leaders Awards 2021 nella categoria Cloud Native Apps. La premiazione è avvenuta martedì 16 novembre a Milano, in concomitanza del Red Hat Summit Connect 2021, la manifestazione che riunisce esperti open source per fare il punto sui trend del momento, le best practice e le tecnologie più recenti, in aree quali cloud, modernizzazione IT, edge computing, big data, IoT e mobile.

A portare la voce e l’esperienza di DAB Pumps all’evento, ci ha pensato Luciano di Leonardo, suo Enterprise Architect, con un intervento dedicato al tema del Cloud Native.

Nel motivare il premio Red Hat ha sottolineato che DAB Pumps è stata in grado di costruire una piattaforma digitale commerciale cloud molto complessa, che include l’API Management, l’elaborazione dei flussi, il database e la gestione dei dati, un’architettura modulare blockchain. DAB Pumps ha anche integrato queste nuove tecnologie cloud native con i suoi ambienti applicativi legacy core business.

L’implementazione consente a DAB Pumps di gestire i profili e l’attività dei clienti, permettendo di generare e gestire ordini di vendita in tempo reale, grazie a una forte integrazione con il gestionale interno. Tutto questo ha reso più facile per l’organizzazione IT monitorare i processi con un minore sforzo, migliorando la produttività e aiutando a creare un maggiore valore di business. «Un progetto molto ambizioso – hanno spiegato i giudici –, che ha mostrato attenzione per i dettagli e ha permesse di progettare un sistema molto sofisticato». Grazie a tale sistema DAB Pumps ha ora la possibilità di operare in modo più efficiente, di semplificare la customer experience e di innovare più velocemente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefano Dalla Grana, Head of IT, DAB Pumps: «Lo spirito che guida i nostri progetti è sempre quello di supportare al meglio in nostri clienti tramite un’esperienza completa, che va dal prodotto al servizio in toto. Con l’introduzione di questo nuovo stack tecnologico siamo certi di poter migliorare ancora di più in termini di sicurezza, integrazione e crescita della nostra proposta sul mercato».