Visitatori: gestiscili digitalmente per fare una vera buona impressione

Siate sinceri: come accogliete i vostri clienti? Li segnate a mano su un foglio? Alla reception i vostri dipendenti sfogliano liste di visitatori? I vostri clienti ricevono un anonimo badge con scritto «Guest»? Se avete risposto sì ad almeno una di queste domande vi segnaliamo che la strategia da adottare può (e deve) essere diversa: assumete un approccio professionale e moderno con una gestione digitale dei visitatori, perché la prima impressione è quella che conta.

In molte grandi aziende infatti è ancora così: gli ospiti arrivano alla reception, la persona dietro il banco cerca i nomi in una lista e i visitatori devono registrarsi in una lista. Poi ricevono un badge, spesso logoro, su cui è scritto qualcosa come «Visitor» o «Guest». Infine l’addetto della reception chiama il referente interno e gli comunica che la visitatrice o l’ospite sono arrivati.

Ma si può fare anche diversamente. In modo più moderno. Digitale.

In futuro, invece che dover cercare il proprio nome in una lista cartacea, gli ospiti registrati riceveranno un benvenuto personale su uno schermo. Se non sono registrati, i dati necessari possono essere rapidamente inseriti alla reception.

L’ospite esegue il check-in firmando su un tablet. Con una comune webcam si scatta una foto del visitatore, che viene poi immediatamente stampata su un elegante badge personale. Che i vostri collaboratori consegnano infine all’ospite. Un approccio personale e professionale che lascia un’impressione positiva!

I referenti interni vengono informati automaticamente dell’arrivo e i responsabili sanno precisamente quando una certa persona è entrata nell’edificio e anche quando lo ha lasciato. All’uscita, infatti, l’ospite può eseguire il check-out con il proprio badge. E naturalmente il sistema soddisfa tutti i requisiti in materia di protezione dei dati.

Efficiente, trasparente e sicuro

È tempo di sostituire i questionari cartacei e i badge anonimi con una gestione digitale dei visitatori firmata ELO. È più veloce, più efficiente e garantisce visitatori e visitatrici più soddisfatti. Dà un tocco personale al rapporto con l’azienda e garantisce un’impressione positiva durevole.

E vi permetterà anche di sapere sempre quali clienti, partner commerciali e ospiti si trovano all’interno dell’azienda. I dati possono essere forniti in base a diversi criteri, lo stato attuale è sempre indicato e sono possibili anche valutazioni statistiche.

Sia la preparazione della visita sia il relativo svolgimento e il controlling vengono semplificati e tutti i dati e i documenti relativi alla visita vengono raccolti digitalmente in un solo luogo. Così sono a disposizione di tutte le persone con i relativi diritti di accesso.

Assicuratevi anche voi una prima impressione impeccabile con la gestione dei visitatori firmata ELO.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web, saremo lieti di offrirvi una consulenza personale.



ELO Digital Office Italia S.r.l.

Via Borgogna 2

20122 Milano

Italia

+39 02 56568975

elo-italia[at]elo.com

Sito web