Pratiche automatizzate per un rapporto sereno con la PA

Anche la Pubblica Amministrazione (PA) è sulla strada della transizione digitale. I dati che emergono da ricerche europee lo affermano inequivocabilmente, ma la strada da percorrere per ottimizzare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e popolazione è ancora in salita.

L’annuale rapporto DESI (Indice di digitalizzazione dell’economia e della Società) rileva come l’Italia si classifichi al 18º posto nell’UE per quanto riguarda i servizi pubblici digitali e secondo la ricerca del Centro studi enti locali – Csel, elaborata per l’Adnkronos su dati Ue, questa classifica si compone di alcuni valori distinti: e-government users, moduli precompilati, servizi pubblici per cittadini, servizi pubblici per imprese, open data. Per quanto riguarda la disponibilità di moduli precompilati, l’Italia si posiziona al 18° posto con un punteggio di 51 su una media europea di 63.

Questo porta ad una conclusione: il rapporto con la PA e con la modulistica necessaria a mantenere il rapporto continua, e continuerà, ad essere mediato. Lo Studio professionale, il commercialista, il consulente che affianca le PMI, è demandato al rapporto con la PA.

Ma anche il professionista necessita di un sostegno digitale e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato e aggiornato la soluzione ideale per la gestione delle pratiche amministrative e previdenziali.

Il processo di lavoro dello Studio (commercialista o consulente del lavoro) prevede che il professionista gestisca per conto dei suoi clienti molte pratiche, che sono spesso anche ripetute di anno in anno. Per tutte queste pratiche lo Studio deve essere sempre “pronto” con il modello giusto, aggiornato alle ultime novità normative e con la certezza che venga prodotto il file telematico compatibile con i sistemi richiesti per l’accettazione.

La soluzione a questo problema concreto è di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che ha sviluppato “TuttoModelli”, un software su misura che parte dalle reali necessità di professionisti e PMI che devono gestire le pratiche verso la PA, Enti pubblici e associazioni.

Per nessuno Studio professionale o per una direzione amministrativa di un’impresa è agevole compilare e presentare la corretta e aggiornata modulistica di varie attività amministrative, fiscali e previdenziali in modo semplice, rapido e soprattutto automatico e aggiornato dal punto di vista normativo.

“TuttoModelli” risolve questo problema in modo digitale con qualità, accuratezza e tempestività. La soluzione utilizza un solo software integrato senza utilizzarne vari per espletare pratiche diverse, inoltre

è facile da usare ed è completo per ogni gestione perché rende disponibili oltre 500 tra moduli, cartacei e telematici pronti all’utilizzo e sempre aggiornati all’ultima normativa vigente. Moduli per la comunicazione unica d’impresa, per le comunicazioni di variazioni e cessazioni ai fini IVA, per le pratiche INPS e INAIL e per richiedere il superbonus 110% sono solo alcuni dei modelli ai quali un professionista deve ciclicamente ricorrere. “TuttoModelli” è addirittura già attrezzato per rispondere alle esigenze del credito d’imposta ACE innovativa (Aiuto alla Crescita Economica) introdotto dal Decreto Sostegni bis.

“TuttoModelli” segnala se e quando è disponibile un modello nuovo sorto sulla scorta di una nuova normativa con tempi di reazione e disponibilità molto brevi per rispondere adeguatamente alle esigenze professionali.

La soluzione offre un notevole risparmio di tempo nella gestione delle pratiche grazie ad una migliore e maggiorata funzionalità: abbrevia i tempi di gestione perché si sostituisce al professionista o azienda nell’aggiornamento tempestivo e ricorrente, nel rispetto delle variazioni apportate alla modulistica dai vari enti.

Il rinnovato software è davvero risolutivo e molto semplice da usare, ma comunque corredato dalle opportune istruzioni ministeriali, help aggiornati e tutorial online per semplificare la compilazione dei modelli più complessi.