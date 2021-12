Fortinet si impegna per essere Carbon Neutral entro il 2030

Fortinet, specialista globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, annuncia il suo impegno per diventare un’azienda Carbon Neutral entro il 2030 e porta a termine la realizzazione del suo nuovo campus net-zero nell’headquarter di Sunnyvale come parte della strategia di responsabilità sociale e per il raggiungimento della sostenibilità ambientale.

“Fortinet è tra i maggiori player che hanno contribuito all’innovazione della cybersecurity negli ultimi due decenni. Vogliamo rendere il mondo un luogo sicuro in cui vivere e lavorare, ed è per questo che anche la sostenibilità ambientale è al centro dei nostri sforzi. Crediamo che sia nostra responsabilità continuare a ridurre l’impatto che i nostri prodotti hanno sull’ambiente e adottare un approccio sostenibile nell’operatività quotidiana. L’obiettivo net-zero 2030 e la realizzazione della nostra nuova sede aziendale dimostrano concretamente il nostro impegno”, commenta Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, e CEO di Fortinet.

In linea con il Science-Based Target Initiative (SBTi) e gli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio, Fortinet diventerà carbon-neutral entro il 2030 grazie all’uso di energie rinnovabili, metodologie di efficientamento energetico e programmi di compensazione delle emissioni in tutte le sue proprietà a livello globale, compresi uffici, magazzini e data center. Attualmente, Fortinet ha misurato le sue emissioni Scope 1 e 2 e acquisirà l’inventario delle sue emissioni Scope 3 nel 2022. Queste informazioni saranno divulgate nel primo rapporto di sostenibilità di Fortinet che sarà pubblicato entro la metà del 2022.

La Corporate Social Responsibility (CSR) di Fortinet comprende il perseguimento della vision aziendale – un mondo digitale di cui ci si può sempre fidare – innovando tecnologie di sicurezza sostenibili, diversificando il talento della cybersecurity e promuovendo un business responsabile in tutta la catena del valore. Attraverso l’approccio CSR, Fortinet si impegna a rispettare l’ambiente e a seguire le linee guida e i regolamenti in evoluzione relativi alla sostenibilità ambientale; il comitato di responsabilità sociale creato appositamente supervisionerà gli obiettivi dell’azienda, la strategia e i rischi relativi alla sostenibilità e alla responsabilità sociale aziendale, comprese le questioni ambientali, sociali e di governance.

Lo sviluppo e il completamento della nuova sede centrale di Fortinet, in linea per essere certificato LEED-Gold, dimostra la dedizione di Fortinet per contribuire a raggiungere la sostenibilità ambientale. Il campus di Sunnyvale è stato premiato nella categoria “Office/R&D Build” dei Silicon Valley Business Journal Structures Awards del 2021 e usa il 30% in meno di energia rispetto a un edificio standard. Per ridurre l’impatto ambientale l’edificio utilizza pannelli fotovoltaici e un sistema di raffreddamento radiante che conserva l’energia permette di risparmiare quasi 300.000 litri di acqua all’anno. Inoltre, l’uso di pannelli solari e l’acquisto di energie rinnovabili nelle strutture di proprietà dell’azienda in Nord America e in Europa, contribuiscono all’impegno di Fortinet in termini di policy sostenibili.

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia significativa e tutte le aziende e gli enti pubblici devono fare la loro parte. Oltre agli sforzi nelle proprie operazioni, Fortinet punta a ridurre l’impronta ambientale dei suoi clienti innovando appliance altamente efficienti e integrate e soluzioni di sicurezza basate sul cloud.

Anni di innovazione e sviluppo di processori security-focused costruiti per garantire potenza ed efficienza senza pari, hanno permesso a Fortinet di integrare più funzioni di sicurezza e di rete in un unico dispositivo, risparmiando energia, spazio e raffreddamento. Come risultato, le appliance di sicurezza FortiGate di Fortinet forniscono ai propri clienti un consumo energetico da 3 a 16 volte inferiore rispetto alle soluzioni della concorrenza e un impatto sulla sostenibilità ambientale del prodotto senza pari.