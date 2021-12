La consapevolezza è il primo passo verso la sicurezza IT

Axitea, global security provider italiano, espande la propria gamma di soluzioni di cybersecurity assessment lanciando Cyber Security Index, un gratuito servizio di assessment che, analizzando la digital footprint aziendale, quantifica in un vero e proprio punteggio il livello di rischio dell’impresa rispetto a potenziali attacchi cyber.

Il cybercrime è ormai un problema globale, che riguarda ogni organizzazione, dalle piccole realtà pubbliche e imprenditoriali fino alle grandi strutture multinazionali. La crescita è costante, tanto che l’ultimo rapporto Clusit, ha registrato per il 2021 un aumento del 12% rispetto al 2020, che apre le porte a un’ulteriore crescita.

In questo contesto, dove i criminali possono contare su un vasto arsenale che spazia dal ransomware al phishing e su superfici d’attacco sempre più ampie che coinvolgono anche la supply chain, Axitea innova i propri servizi mettendo a disposizione dei propri clienti, e di chiunque voglia acquisire contezza della propria vulnerabilità informatica, Cyber Security Index, un’analisi gratuita che fornisce il livello di esposizione ad attacchi cyber dell’azienda e delle sue risorse informatiche.

L’analisi, basandosi sulle stesse attività seguite dai cyber criminali per raccogliere informazioni sul target da colpire senza essere individuati, mappa la digital footprint aziendale attraverso un’interrogazione di piattaforme di terze parti, le quali, a loro volta, analizzano dati accessibili liberamente su Internet.

Utilizzando specifici motori di ricerca che scansionano tutti i dispositivi connessi nel web e piattaforme di Internet Intelligence, che permettono di individuare i data leak dell’azienda, il numero e la qualità dei servizi esposti nonché le vulnerabilità note presenti, i risultati vengono correlati grazie a un algoritmo di proprietà esclusiva di Axitea, che permette di generare un punteggio sul grado di esposizione ad attacchi cyber, il Cyber Security Index appunto.

Ottenuto il punteggio, sarà possibile richiedere – senza impegno- il vaglio dagli esperti cyber del Security Operation Center di Axitea, che interpreteranno i dati individuando ed elencando le eventuali criticità scatenanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Bavazzano, CEO di Axitea: «La consapevolezza è il primo passo verso la sicurezza, specialmente in ambito informatico. Per questo abbiamo ritenuto importante di estendere ulteriormente i nostri servizi di Cyber Security Assessment. Il Cyber Security Index consente di ottenere un chiaro insight sul proprio livello di cybersecurity e definire, o revisionare, la propria strategia di protezione cyber potendo contare su l’expertise di un global security provider come Axitea».