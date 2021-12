Trend Micro forma la prossima generazione di dirigenti pubblici

L’Università degli Studi di Teramo e Trend Micro hanno annunciato di aver firmato un accordo di partnership con l’obiettivo di formare la prossima generazione di dirigenti pubblici. L’accordo prevede una stretta collaborazione, in materia di cybersecurity, nell’ambito del master in “Innovazione e trasformazione digitale della PA” che avrà inizio nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Il master si svolge sotto la facoltà di Scienze Politiche e accoglierà un massimo di 250 partecipanti.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana e dei gestori di servizi pubblici è oggi un obiettivo primario del Paese. I progetti di digitalizzazione sono alla base della distribuzione dei fondi derivanti dal Recovery Plan, sul quale il Governo e l’Unione Europea puntano per garantire una futura crescita duratura e inclusiva.

In questo contesto, diventa essenziale garantire le nozioni fondamentali in ambito di usabilità e accessibilità degli strumenti digitali e, in particolare, dei documenti informatici. Nell’avviare un percorso di reale trasformazione digitale, assume un’importanza primaria la formazione di personale altamente qualificato e di nuovi profili professionali capaci di supportare le amministrazioni nella realizzazione del difficile sforzo innovatore caratterizzato da efficienza, efficacia ed economicità nelle scelte.

Non solo competenze tecniche per la prossima generazione di dirigenti pubblici

Obiettivo della collaborazione tra l’Università degli Studi di Teramo e Trend Micro è quindi fornire le conoscenze e le competenze adeguate relative alla cybersecurity, non solo tecniche, ma anche culturali e relazionali, per riuscire a far fronte e a dare un impulso decisivo al cambiamento imposto dalla trasformazione digitale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gastone Nencini, Country Manager di Trend Micro Italia: «Trend Micro crede da sempre nella collaborazione tra pubblico e privato, per creare un ecosistema in grado di tenere testa al cybercrime, un fenomeno che diventa ogni anno più pericoloso per individui, aziende e governi. In tutto il mondo collaboriamo con le Forze dell’Ordine, il mondo dell’istruzione e le Istituzioni, mettendo a disposizione il nostro know how e le tecnologie per creare sinergie positive tra il mondo del pubblico e quello delle imprese con l’obiettivo di migliorare la qualità dei processi formativi e della ricerca, fornendo allo stesso tempo strumenti efficaci nella lotta al cybercrime. Per questo siamo molto contenti di poter collaborare con l’Università degli Studi di Teramo nella formazione di personale altamente qualificato ed esperto».

Per Andrea Ciccarelli, presidente del Corso di studi in Scienze politiche e coordinatore del Master in Innovazione e trasformazione digitale della PA: «La Facoltà di Scienze Politiche si pone come obiettivo di formare una classe dirigente pubblica e privata che sia in grado di garantire alti profili manageriali e di anticipare le tendenze future. Per questo proponiamo corsi di studio di base e avanzati, oltre a diverse opportunità nell’ambito della formazione continua, che abbiano un occhio attento alle tematiche dell’innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità. La partnership con Trend Micro, una delle realtà più solide e innovative nel campo della Cybersecurity, consentirà di realizzare il necessario connubio tra istituzioni pubbliche e soggetti privati essenziale per garantire il successo di iniziative di questo tipo».

Ulteriori informazioni sul master in “Innovazione e trasformazione digitale della PA”, il bando e i criteri di ammissione, sono disponibili a questo link