PRTG Hosted Monitor, un solo strumento per tutto

Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, ha esteso il potenziale della soluzione PRTG Hosted Monitor: l’offerta di monitoraggio as-a-service è ora disponibile in tutto il mondo con molteplici opzioni di licenza affinché tutti gli utenti possano disporre della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

PRTG Hosted Monitor è un servizio basato su PRTG Network Monitor. Grazie alle ricche funzionalità di monitoraggio IT e alla semplicità di integrazione in sistemi e reti, le soluzioni PRTG permettono ai professionisti IT di monitorare allo stesso tempo e con un solo strumento tanto le infrastrutture, gli ambienti data center e i servizi classici quanto i dispositivi IoT/OT.

PRTG Hosted Monitor offre oltre 250 sensori predefiniti e pronti per l’uso e può monitorare qualunque dispositivo a cui sia associato un indirizzo IP. I principali benefici dell’integrazione di PRTG Hosted Monitor, che offre una vista unificata e insight in real time, sono:

Monitoraggio IT senza hardware server : la soluzione, basata su PRTG Network Monitor, non deve essere scaricata e non richiede installazione su un server. È disponibile on-demand, ospitata sul cloud AWS (Amazon Web Services) e usufruisce del supporto e della competenza Paessler per la manutenzione.

: la soluzione, basata su PRTG Network Monitor, non deve essere scaricata e non richiede installazione su un server. È disponibile on-demand, ospitata sul cloud AWS (Amazon Web Services) e usufruisce del supporto e della competenza Paessler per la manutenzione. Infrastruttura cloud e IT combinate: monitora i target pubblici, come, ad esempio, i siti web e i servizi cloud raggiungibili via Internete integra le reti fisiche ovunque siano nel mondo usando tecniche di monitoraggio distributive.

monitora i target pubblici, come, ad esempio, i siti web e i servizi cloud raggiungibili via Internete integra le reti fisiche ovunque siano nel mondo usando tecniche di monitoraggio distributive. OpEx vs. CapEx:totale flessibilità in termini di pagamento, licenza e contratto, per offrire all’utente la libertà di modificare la dimensione della licenza e scegliere tra pagamenti annuali o mensili.

Novità per il 2022, PRTG Hosted Monitor è ora disponibile anche nelle aree EMEA, APAC e nelle Americhe e, per la prima volta, anche tramite i partner di canale di Paessler.