Renault si lascia guidare da 3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes e Renault Group hanno annunciato il rafforzamento della loro collaborazione ventennale con una nuova partnership parte del piano strategico “Renaulution” di Renault Group finalizzato alla creazione di valore.

Un’implementazione unica nel suo genere per una realtà industriale di questa portata: Renault Group sta adottando la piattaforma 3DEXPERIENCE su cloud di Dassault Systèmes a livello globale per sviluppare programmi per nuovi veicoli e servizi di mobilità. Questa piattaforma aziendale fornirà a Renault le fondamenta per condividere, in tempo reale, tutti i dati relativi al prodotto durante il suo ciclo di vita e per gestire i gemelli virtuali delle sue diverse configurazioni di prodotto.

Le principali tendenze nel settore dei trasporti e della mobilità – l’aumento dei vincoli normativi, la complessità dei prodotti, l’elettrificazione, la connettività, la sostenibilità e i nuovi servizi di mobilità – richiedono l’accelerazione dell’interconnessione di diverse funzioni e competenze, come parte di un ecosistema agile e collaborativo.

Renault Group implementerà l’uso della piattaforma 3DEXPERIENCE su cloud a più di 20.000 dipendenti nelle funzioni di sviluppo dei veicoli, come la progettazione, l’ingegneria del prodotto, l’ingegneria dei processi industriali, l’acquisto di parti e materiali, i costi e la qualità. Collegata al cloud, la piattaforma fornirà accesso agli stessi sistemi e software, alla modellazione 3D e alle simulazioni, aggiornati in tempo reale in tutto il mondo. La collaborazione su larga scala basata sui gemelli virtuali migliorerà la condivisione dei dati tra le diverse funzioni e l’agilità all’interno dell’azienda, riducendo i costi e il tempo di sviluppo del veicolo di circa un anno. Renault Group beneficerà di continue evoluzioni tecnologiche e di un arricchimento funzionale della piattaforma collaborativa 3DEXPERIENCE su cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca de Meo, CEO di Renault Group: «La nostra decisione di adottare la piattaforma 3DEXPERIENCE su cloud dimostra la nostra convinzione del ruolo di leadership dell’ingegneria e del digitale nella nostra ‘Renaulution’. Il nostro passaggio a diventare un’azienda tecnologica, di servizi ed energia deve essere collaborativo. La piattaforma 3DEXPERIENCE collega l’ingegneria a tutte le discipline in un’unica azienda digitale. Acquisiremo agilità, velocità ed efficacia per sviluppare una nuova mobilità ancora più rapidamente».

Per Bernard Charlès, Vice Chairman e CEO di Dassault Systèmes: «L’innovazione sostenibile è nel DNA di entrambe le aziende. La trasformazione di Renault Group cambierà radicalmente l’industria della mobilità in futuro, proprio come avvenne nel 1989 per lo sviluppo virtuale del primo aereo passeggeri commerciale. Siamo pienamente coinvolti in questa partnership e nel sostenere il successo di Renault Group. Gli ecosistemi industriali di oggi non sono più lineari, ma circolari. Innovare richiede nuovi approcci collaborativi con esperienze di gemello virtuale che affrontino e includano l’intera catena del valore in evoluzione. Mentre Renault passa a una piattaforma aziendale, la nostra partnership conferma che la piattaforma 3DEXPERIENCE va oltre la creazione e la produzione di veicoli. È una leva per guidare l’industria verso nuove esperienze di mobilità sostenibile».

Renault Group si affida a quattro esperienze di soluzioni industriali di Dassault Systèmes basate sulla piattaforma 3DEXPERIENCE su cloud: “On-Target Vehicle Launch,” “Smart, Safe & Connected,” “Global Modular Architecture” e “Efficient Multi-Energy Platform.”